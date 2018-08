Francia | picco ondata di caldo | a Parigi previsiti 36 °C | è allarme inquinamento

meteoweb.eu

(Di lunedì 6 agosto 2018) Europa in preda alla morsa del, e lanon è da meno. Tra oggi e domani il Paese vive il suo massimo pico didell’estate 2018, con 67 dipartimenti classificati in allerta arancione dal servizio meteorologico nazionale, Mètèo France, con temperature superiori a 40 °C in diverse città. Le regioni del sud-ovest sono quelle che soffrono maggiormente delle alte temperature, così come il nord e centro-est e dell’hinterlandno. Domani ae Lione sono previsti 36 gradi, temperature raggiunte oggi a Bordeaux, Tolosa, Marsiglia e Perpignan. La stampa francese riferisce che il mese di luglio e’ stato il terzo piu’dal 1900. Come conseguenza diretta delle elevate temperature è alle stelle il livello dicausato dall’ozono, obbligando diversi comuni in più regioni dell’Esagono a varare misure di emergenza per ridurre ...