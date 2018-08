Francia | Parigi avvolta nello smog | stop auto inquinanti

ITALIA-Francia/ Libia - Fincantieri - Tav : le 'trappole' di Parigi sono pronte : Bruno Le Maire ieri ha incontrato Giovanni Tria e Luigi Di Maio. Diversi i temi toccati, ma i rapporti tra i due paesi non sono certo buoni.

Francia - volo Parigi-Pechino costretto a tornare indietro per “allarme terrorismo” : Un aereo della compagnia Air China in volo da Parigi a Pechino è stato costretto a tornare nella capitale francese 45 minuti dopo la partenza, a causa di un “allarme terrorismo“. Lo ha annunciato la compagnia cinese sul social Weibo, precisando che l’aereo è atterrato senza alcun problema all’aeroporto Charles de Gaulle e senza conseguenze per i passeggeri e l’equipaggio. L'articolo Francia, volo Parigi-Pechino costretto a ...

Francia : allerta per caldo e smog a Parigi - alte temperature fino a venerdì : allerta caldo e smog a Parigi: nel pomeriggio di oggi sono previste temperature tra i 32°C e i 34°C nell’Ile-de-France, la regione della capitale francese. Météo-France, prevede inoltre un nuovo picco per venerdì con picchi tra “34 e 37 gradi“. “Anche le notti saranno sempre più calde“, precisa il servizio meteorologico nazionale, secondo cui il calo termico non arriverà prima del weekend, con l’arrivo delle ...

In Francia non si ferma la polemica sul caso Benalla : il prefetto di Parigi denuncia il "contesto di favoritismo malsano" : Per il prefetto di polizia di Parigi, Michel Delpuech, il caso Alexandre Benalla è "il risultato di derive individuali inaccettabili, condannabili in un contesto di favoritismo malsano". Dall'audizione del massimo responsabile delle forze di polizia della capitale francese, interpellato per più di due ore dalla Commissione parlamentare, emerge che lo stretto consigliere del presidente francese Emmanuel Macron - licenziato e agli ...

Francia - picchiò manifestanti a Parigi vestito da agente : indagato collaboratore di Macron : Un collaboratore del presidente francese Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, ha picchiato un manifestante il primo maggio scorso a Parigi. È quanto emerge da una ricostruzione pubblicata su Le Monde online, in cui si precisa che Benalla era coperto da un casco con la visiera delle forze dell’ordine. Una notizia che trova riscontro anche in alcuni video amatoriali pubblicati sui social network in quei giorni (come quello diffuso ...

Mondiali Russia 2018 – Il ritorno trionfale della Francia : bagno di folla per gli eroi Bleus a Parigi [GALLERY] : Grande festa all’eroporto Roissy-Charles de Gaulle di Parigi per l’arrivo della Francia campione dei Mondiali di Russia 2018 Dopo la strepitosa finale vinta ieri per 4-2 sulla Croazia, la Francia è ritornata in patria. All’aeroporto Roissy-Charles de Gaulle di Parigi autentico bagno di folla per gli eroei del Mondiale.L'articolo Mondiali Russia 2018 – Il ritorno trionfale della Francia: bagno di folla per gli eroi ...

Francia campione - disordini a Parigi : «Assalti ai negozi - 90 fermati». E nella festa muoiono due persone : Francia campione del mondo, Croazia battuta 4-2 A Parigi 102 persone sono state controllate dalla polizia ieri notte , ben 90 poste in stato di fermo, e sugli Champs-Elysées tra i 12 e i 15 negozi ...

Francia campione : a Parigi 90 fermi - 12 negozi danneggiati : ANSA, - Parigi, 16 LUG - Danni e fermi a Parigi a margine dei festeggiamenti per la vittoria della Francia ai Mondiali di calcio di Russia 2018. Secondo quanto riferito dal prefetto di polizia, Michel ...

Francia in trionfo - le metro di Parigi cambiano nome : spunta la ‘Deschamps Elysées’ : ‘Deschamps Elysées’ e tante altre metro modificate in onore dei componenti della Francia campione del mondo a Russia 2018 La metro di Parigi rende omaggio alla Francia campione del mondo cambiando i nomi di 6 stazioni. La Rapt, responsabile dei trasporti pubblici nella capitale transalpina, ha deciso di celebrare i Bleus con dei giochi di parole. Così la fermata di ‘Champs-Elysées – Clémenceau’ è stata ...

Francia campione del mondo : 'Deschamps Elysées' - la metro di Parigi cambia i nomi alle stazioni : Un geniale omaggio ai suoi eroi da parte dell'azienda che si occupa dei trasporti pubblici nella capitale francese: i nomi di 6 stazioni della metropolitana sono stati cambiati con simpatici giochi di ...

Francia - incidenti Parigi per festa Mondiali : Champs Elysées evacuati/ Video ultime notizie : saccheggio negozi : incidenti a Parigi per vittoria Francia ai Mondiali: Champs Elysées evacuati dopo scontri, fumogeni e negozi saccheggiati verso l'Arco di Trionfo. Video e ultime notizie: un morto ad Annecy(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 09:53:00 GMT)

Francia campione del mondo - che festa a Parigi : le foto più belle : Nella capitale e nelle maggiori città della Francia ci si lascia andare alle feste più sfrenate Francia campione: LA CRONACA - MODRIC MVP DEL MONDIALE: I PREMI Francia campione: TUTTE LE SCARAMANZIE ...