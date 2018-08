Francia | caldo record | sconsigliata l’ascesa al Monte Bianco

Caldo - la situazione meteo in Europa : le temperature sfiorano soglia 40°C tra Francia e Nord Italia - 44°C in Spagna e Portogallo [MAPPE] : 1/7 ...

Troppo caldo in Francia - chiusi 4 reattori nucleari : La Francia e’ stata costretta a chiudere temporaneamente quattro reattori nucleari a causa delle elevate temperature: lo ha reso noto la società Edf, secondo quanto riporta l’Independent. E’ stato chiuso uno dei reattori dell’impianto di Fessenheim (est), il piu’ vecchio del Paese, per evitare il surriscaldamento del vicino fiume. Inoltre, la Edf aveva gia’ chiuso all’inizio della settimana, per lo ...

Previsioni Meteo Agosto : lungo periodo di super caldo tra Portogallo - Spagna - Francia e Centro/Nord Italia - più fresco e temporali al Sud : 1/20 ...

Previsioni Meteo Europa : super caldo sulla Penisola Iberica - la Francia - l’Italia e la Scandinavia - piogge ad est [DETTAGLI] : Un debole fronte freddo porterà rovesci sulla Francia settentrionale e il nord-est della Penisola Iberica oggi, lunedì 30 luglio, ma gran parte di Spagna, Portogallo e Francia vivranno condizioni calde, asciutte e soleggiate. Le temperature tra 34-37°C o superiori caratterizzeranno la Spagna centro-meridionale e l’estremo sud della Francia. Per quanto riguarda il nostro Paese, si attendono temporali localizzati sulle Alpi occidentali e l’Italia ...

Francia : allerta per caldo e smog a Parigi - alte temperature fino a venerdì : allerta caldo e smog a Parigi: nel pomeriggio di oggi sono previste temperature tra i 32°C e i 34°C nell’Ile-de-France, la regione della capitale francese. Météo-France, prevede inoltre un nuovo picco per venerdì con picchi tra “34 e 37 gradi“. “Anche le notti saranno sempre più calde“, precisa il servizio meteorologico nazionale, secondo cui il calo termico non arriverà prima del weekend, con l’arrivo delle ...

