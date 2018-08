Frana in val Ferret | un morto Ultime notizie | residenti e turisti evacuati in massa

Maltempo - Frana in val Ferret : evacuazione in corso : Forte Maltempo in Nord Ovest, dove una frana si è staccata in val Ferret, nella località Planpinceux, nel comune di Courmayeur, ed ha invaso la strada comunale. E’ in corso l’evacuazione preventiva di turisti e residenti che si trovano nella vallata, molto frequentata d’estate per le passeggiate. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e il corpo forestale; inoltre è intervenuto l’elicottero della protezione civile: ...

Maltempo, allarme frana in Alta Valcamonica: oltre 300 evacuati L'episodio si è verificato nella notte tra il 5 e il 6 agosto a Rino di Sonico. L'area coinvolta era già stata colpita nel 2012 da una frana che ha isolato il paese per diversi giorni.

Maltempo - allarme Frana : 300 evacuati in Vallecamonica : Paura nella notte a Rino di Sonico in Alta Vallecamonica, nel Bresciano, a causa di un allarme frana in seguito al Maltempo. Più di 300 persone sono state fatte evacuare dalle loro abitazioni. Si tratta di una zona dove già nel 2012 di era verificata una frana che si staccò a quota 1400 metri per arrivare in paese, a 700 metri, isolando per alcuni giorni l’area. Dopo il sorvolo di un elicottero con a bordo geologi e tecnici questa mattina ...

Maltempo Piemonte - Frana in Val Vigezzo : la Regione stanzia 430mila euro : La Regione Piemonte ha stanziato 430 mila euro per finanziare gli interventi di ripristino più urgenti relativamente alla frana in Valle Vigezzo: lo ha deciso la Giunta Chiamparino nella riunione odierna, accogliendo una proposta del vicepresidente Aldo Reschigna. L'articolo Maltempo Piemonte, frana in Val Vigezzo: la Regione stanzia 430mila euro sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Piemonte - Frana di Bussoleno : oggi sopralluogo di Borrelli in Valle di Susa : Il capo Dipartimento della protezione civile si recherà nel pomeriggio a Bussoleno, in Valle di Susa, dove lo scorso 7 giugno un centinaio di persone ha dovuto lasciare la propria casa a causa di una frana staccatasi dalla montagna per le intense piogge. Borrelli sarà accompagnato dall’assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia. Il capo Dipartimento visiterà i luoghi colpiti dalla colata di fango e la zona a ...

Frana alle pendici del Monviso : interrotto il sentiero che conduce al rifugio Vallanta : Il personale dell’Ente Parco del Monviso si sta occupando, in collaborazione con il Comune di Pontechianale e con l’indispensabile collaborazione del Servizio Tecnico regionale di Cuneo, del ripristino della piena sicurezza sul sentiero principale di accesso al rifugio Vallanta, reso pericoloso e inagibile in un tratto a causa di una Frana avvenuta a inizio giugno. L’andamento climatico di questa primavera, certamente in controtendenza rispetto ...

Maltempo - Frana val Susa : “Gli sfollati devono pazientare” : “Nessuno rientrerà in casa sino a che non ci sarà la più completa sicurezza”. Così Anna Maria Allasio, sindaco di Bussoleno, a margine di una riunione con la cittadinanza che si sta svolgendo in queste ore in Comune a seguito della frana di giovedì scorso in Valle di Susa. “Ogni abitazione dev’essere monitorata e ogni situazione valutata a sé – aggiunge Allasio – Domani sera e lunedì sono previsti temporali. ...

