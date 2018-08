Frana in Val Ferret | un morto e un disperso Turisti in fuga a Courmayeur

COURMAYEUR - Frana IN VAL FERRET : UN MORTO - DISPERSA LA MOGLIE/ Ultime notizie - oltre 100 evacuati : FRANA in val FERRET, un MORTO. Ultime notizie: residenti e turisti evacuati in massa a scopo precauzionale. Il direttore della protezione civile regionale costretto a tornare sui suoi passi.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 23:37:00 GMT)

Frana in Val d'Aosta : muore un turista - dispersa la moglie : Un turista milanese di 61 anni è morto e la moglie è dispersa in seguito a due frane staccatesi vicino a Courmayeur, in Val d'Aosta, che hanno seminato paura tra i tanti turisti e hanno imposto l'evacuazione di 123 persone. La coppia era in auto quando, poco prima delle 18, è stata sorpresa dalla colata di fango e detriti causata da un violento nubifragio sulla Val Ferret, ai piedi del Monte Bianco, che ha ...

Maltempo - violenti temporali sulle Alpi : disastro in Val Ferret per una Frana su un campeggio - un morto. Chiusa la strada del traforo del Gran San Bernardo : Situazione complicata per via del Maltempo in Valle D’Aosta, dove si sono verificate diverse frane. In particolare il disastro in Val Ferret nel pomeriggio ha provocato almeno un morto dopo un violento nubifragio nel territorio comunale di Courmayeur. La vittima, sorpresa dalla colata di fango e detriti mentre si trovava a bordo della propria auto che è stata trascinata via dalla corrente, è rimasta incastrata nelle lamiere della sua auto, ...

Allarme Frana in Alta Valcamonica : oltre 300 evacuati | : L'episodio si è verificato nella notte tra il 5 e il 6 agosto a Rino di Sonico. L'area coinvolta era già stata colpita nel 2012 da una frana che ha isolato il paese per diversi giorni. LE PREVISIONI

Maltempo - allarme Frana : 300 evacuati in Vallecamonica : Paura nella notte a Rino di Sonico in Alta Vallecamonica, nel Bresciano, a causa di un allarme frana in seguito al Maltempo. Più di 300 persone sono state fatte evacuare dalle loro abitazioni. Si tratta di una zona dove già nel 2012 di era verificata una frana che si staccò a quota 1400 metri per arrivare in paese, a 700 metri, isolando per alcuni giorni l’area. Dopo il sorvolo di un elicottero con a bordo geologi e tecnici questa mattina ...

