Fra minacce di dimissioni e spifferi sulla prossima manovra | riparte l' assedio a Tria da

(Di lunedì 6 agosto 2018) Tra un attacco ai globalisti e la "beatificazione" di San Pio X "flagellatore del modernismo", il ministro Lorenzo Fontana arriva a dare il suo ultimatum al governo: più fondi o meglio andarsene. "Aiutare famiglie e disabili è una scelta etica più ancora che politica – dichiara in un'intervista a La Stampa - Se non riusciremo a essere vicini ai disabili, a fare qualcosa di concreto, vorrà dire che il ministro non serve. E ne trarrò le conseguenze". E non si ferma qui. "Il futuro di questo governo e il rischio di tornare alle urne - aggiunge - dipenderanno dalla Finanziaria".Non poteva esserci messaggio più chiaro indirizzato a Via XX Settembre. Il partito della spesa riprende vigore (se mai lo avesse perso) e torna a tamburellare sul fronte delle risorse. Dopo Fontana intervengono all'unisono i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ...