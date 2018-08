Foto-choc - Burioni 'ostaggio' Br. Il Pd : 'Intervenga la polizia postale' : Dopo l'invettiva di ieri della mamma 'no-vax', oggi un nuovo attacco - questa volta via web - al virologo Roberto Burioni. Su Twitter, infatti, viene pubblicato un fotomontaggio di Burioni ...

Trasformazione choc. A 3 anni era dolcissimo - oggi ne ha 11 e sembra un anziano. La rara malattia di Shaun (con Foto sconvolgenti) : Si chiama Shaun Tebbutt, vive a Wootton, nel Bedfordshire e ha 11 anni ma non è un ragazzino come tutti gli altri e non può godersi la sua giovane età. I suoi coetanei lo bullizzano e lo prendono pesantemente in giro per via della rara condizione che lo affligge da quando ha 3 anni. Shaun è un bambino che mangia moltissimo, ma, nonostante le calorie che assume, non ingrassa. È pelle e ossa e la sua conformazione fisica lo fa sembrare ...

Daisy Osakue - azzurra dell’atletica di origini nigeriane picchiata nella notte : la Foto choc : L’atleta italiana di 22 anni è stata aggredita mentre tornava a casa a Moncalieri nella notte. Ha riportato una lesione alla cornea e dovrà essere operata per rimuovere un frammento di guscio dell'uovo. Enrico Mentana su Facebook: "Salvini, Di Maio, ma come si fa a dire che non c’è un aumento allarmante di episodi di intolleranza nei confronti dei neri?".Continua a leggere

Lotta Onu a grassi e sale : «Nel mirino parmigiano - olio e vino». Foto e scritte choc come sulle sigarette : Prosciutto, parmigiano, pizza, olio di oliva, addirittura il vino: tutti questi alimenti, la base della dieta mediterranea ed eccellenze del Made in Italy, potrebbero presto finire nel mirino...

Saviano vs Salvini sulla Foto choc/ "Eccitato da bimbi morti in mare" - rilancia : "criminale!" : Roberto Saviano contro Matteo Salvini, ultimo attacco choc: "ti eccitano vedere i bimbi morti in mare?". Caso Open Arms e foto migranti annegati: "Ministro Malavita, assassino!"(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 00:06:00 GMT)

Tour de France - Jungels mostra le ferite dopo la caduta : Foto choc su Twitter : Il ciclismo è uno sport duro, faticoso e a volte anche molto pericoloso. Chris Froome , vincitore dell'ultimo Giro d'Italia, nella prima tappa del Tour de France è caduto schivando per pochissimi centimetri un paletto ...

Foto choc BIMBO E DONNA MORTI IN MARE/ Migranti - Ong Open Arms denuncia : “Libia e Italia assassini” : Migranti, guardacoste Libia ferma barcone con 158 a bordo: profughi soccorsi poi portati nel campo di Khoms. denuncia Open Arms: "Libia e Italia assassini, DONNA e bambino lasciati MORTI"(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 17:30:00 GMT)

Migranti - Open Arms pubblica una Foto choc. Ma Salvini non cambia idea : Nuova forte esternazione di Matteo Salvini in tema di immigrazione. E nuove polemiche sul modo di affrontare un problema epocale. “Due navi di Ong spagnole sono tornate nel Mediterraneo in attesa del loro carico di esseri umani. Risparmino tempo e denaro, i porti italiani li vedranno in cartolina”. Lo ha scritto su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che pubblica anche una mappa, aggiornata a questa ...

George Clooney - ecco le Foto choc dell'incidente in Sardegna : MILANO ? Dopo la notizia che ha fatto il giro di tutti i mezzi di comunicazione arrivano le foto dell?incidente in cui è rimasto coinvolto George Clooney in Sardegna, dove...

Matrimonio choc. È il Fotografo a fare la scoperta allucinante sulla sposa. Oggi quest’uomo è un eroe : “No. Mi rifiuto”. Non ci sta, alza i tacchi e rinuncia all’incarico di scattare fotografie a quel Matrimonio. Una scelta personale, la sua, ma che l’ha subito fatto balzare agli onori della cronaca. Onur Albayrak è stato dipinto come un eroe dopo il suo gesto, semplice, deciso e sicuramente inaspettato per gli sposi. La sua storia ha già fatto il giro del mondo. Onur è un fotografo specializzato in matrimoni, ma quando è arrivato sul ...

Genitori pubblicano Foto choc della figlia in ospedale. Morta a soli 15 anni - questo è l’ultimo scatto prima che si spegnesse : Una foto sui social, un commento che dice tutto. questo post serviva a dare una lezione, e ci è riuscito, al netto di tutto il dolore vissuto e che ha generato. Shakira Pellow aveva solo 15 anni quando è stata uccisa dalle droghe. Così i suoi Genitori hanno deciso di condividere le immagini degli ultimi strazianti momenti di vita della giovanissima in un letto d’ospedale per mettere in guardia gli altri ragazzi sui pericoli delle sostanze ...

Shakira morta dopo aver assunto droga sconosciuta : famiglia condivide Foto choc in ospedale : La quindicenne, di Camborne in Cornovaglia, è morta venerdì dopo essere stata colta da numerosi arresti cardiaci a seguito dell'assunzione di una sostanza sconosciuta anche all'associazione che si battono per la diffusione delle droghe. La decisione dei genitori di diffondere la sua foto in ospedale: "Vogliamo che altri ragazzi non facciano la stessa fine di nostra figlia".Continua a leggere

