Fortnite | un leak avrebbe svelato cappelli e decorazioni per i veicoli in arrivo

Nuovi leak Fortnite al 31 luglio - questi i cosmetici del terzo Twitch Prime Pack? : E come di consueto Fortnite torna sulla cresta dell'onda anche in questa calda mattinata di fine luglio. Il Battle Royale di Epic Games, vero e proprio mattatore in ambito videoludico, torna a far parlare di sé per gli immancabili Nuovi contenuti che gli sviluppatori hanno in serbo per la propria community: nella fattispecie, i leak delle ultime ore hanno permesso di intravedere quelli che saranno i cosmetici inediti legati al terzo pack ...

Un leak svela la prima ondata di Funko Pop! a tema Fortnite : Funko e Epic Games hanno recentemente ufficializzato un accordo che trasformerà i personaggi di Fortnite in statuette della linea Pop!, presentando in occasione dell'annuncio la prima di queste, dedicata alla skin Rex.Sapevamo naturalmente che questo primo collezionabile sarebbe presto stato seguito da molti altri, e un nuovo leak riportato da Comic Book ce ne da conferma, anticipando quali costumi arriveranno sugli scaffali in salsa Pop!. Oltre ...

Fortnite : un leak rivela le Sfide della Settimana 2 della Stagione 5 : Come da tradizione non possono mancare dei leak riguardanti le nuove Sfide di Fortnite e in particolare quelle della Settimana 2 della Stagione 5.Il fatto che le Sfide compaiono in rete prima degli annunci ufficiali è ormai una prassi del titolo Epic. Ecco le Sfide riportate da Forbes: Per tutti Read more…

Stagione 5 di Fortnite pronta al via - quale sarà il tema? Primi leak su cosmetici : Un'ascesa al successo tanto inesorbaile quanto imprevedibile quella di Fortnite, il titolo di stampo Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games che, nel giro di svariati mesi, sono stati in grado di creare un vero e proprio impero, spingendo il proprio gioco in cima alle classifiche dei prodotti più giocati, al pari di mostri sacri del calibro di FIFA 18 e GTA Online. Il merito va ovviamente a una formula di gioco assolutamente magnetica, ...

Svelate Sfide della Settimana 9 di Fortnite - perché non vedremo leak sulla Season 5 : Ormai tutti i giocatori di Fortnite si aspettano, prima o poi, di leggere le Sfide della Settimana. In particolare siamo arrivati a conoscere le Sfide della Settimana 9, che sono state Svelate in anticipo. Si conosce anche la data in cui saranno disponibili, parliamo del 28 giugno. Armatevi quindi di santa pazienza se volete provare a superarle tutte. Eccole tutte: Infliggi danni esplosivi agli avversari (0/500) Cerca dei forzieri a ...