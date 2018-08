Fortnite potrebbe presto arricchirsi di due nuovi fucili da cecchino e un fucile a pompa

Fortnite per Android potrebbe essere inizialmente un’esclusiva dei Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy Tab S4 : Si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui Fortnite per Android sarà un'esclusiva del Samsung Galaxy Note 9. Ecco le ultime L'articolo Fortnite per Android potrebbe essere inizialmente un’esclusiva dei Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy Tab S4 proviene da TuttoAndroid.

Fortnite : "Fly Explosives" potrebbe essere la prossima modalità a tempo limitato a base di esplosioni : Mentre nella giornata di ieri sono state leakate le sfide della Settimana 4 della Stagione 5 di Fortnite, ecco spuntare in rete quelle che sembrano essere interessanti novità per il popolare gioco di Epic.Infatti, stando a quanto riportato da Fortnite Intel, sembra che la prossima modalità a tempo limitato sarà a base di esplosioni. Secondo i dataminer, che hanno scoperto un'immagine nella sezione playlist denominata "BR05_LTM_FlyExplosives", ...

Fortnite : la versione Android potrebbe non essere scaricabile dal Play Store - ma dal sito di Epic Games : Fortnite, il popolare Battle Royale free-to-Play è atteso a breve su Android. A quanto pare però sembra che il titolo non si appoggerà al Play Store, bensì al sito di Epic Games.Come riporta XDA, sul sito ufficiale di Fortnite sono state trovate delle stringhe che spiegano come scaricare e installare Fortnite Mobile tramite il browser, con qualche cenno ai permessi di sicurezza da attivare su Android per installare apk provenienti da altre ...

Fortnite per Android potrebbe tenersi alla larga dal Play Store : Epic potrebbe decidere di non permettere il download di Fortnite per Android tramite il Google Play Store secondo alcune evidenze emerse di recente. I presunti motivi sarebbero prettamente economici mentre la l'alternativa potrebbe essere la sola immaginabile: consentire agli utenti di scaricare il videogioco direttamente dal proprio sito web ufficiale come un normale APK.

EA potrebbe sviluppare un gioco battle royale free-to-play in stile Fortnite : Ispirati dal successo di Fortnite, anche EA potrebbe pianificare il proprio battle royale indipendente e gratuito. In una recente conference call, il direttore finanziario dell'azienda, Blake Jorgensen, ha dichiarato che la società sta "sperimentando" con il genere.Naturalmente, EA sta già pubblicando una vera e propria modalità, battlefield V includerà una battle royale, ma probabilmente, questa, non vedrà una versione standalone. Invece, la ...

Il successo di Fortnite potrebbe indebolire grandi franchise come Overwatch e League of Legends : EA, Activision Blizzard e Take-Two hanno tutti accolto con favore la popolarità di Fortnite di Epic Games, suggerendo come il gioco stia riuscendo ad attrarre nuovi consumatori sul mercato piuttosto che "rubare" utenti ai loro giochi. Tuttavia, la società di ricerche di mercato Superdata, in un post sul blog pubblicato questa settimana e riportato da Games Industry, afferma di aver trovato molteplici indicazioni che mostrano come, in realtà, il ...

Fortnite per Android potrebbe essere un'esclusiva temporanea per Samsung Galaxy Note 9 : potrebbe avere un senso il ritardo nella pubblicazione di Fortnite per Android, che a quanto pare sarà un'esclusiva temporanea per Samsung Galaxy Note 9.

EA potrebbe inserire in FIFA 19 la possibilità di esultare dopo un gol con le emote di Fortnite : Mentre EA ha il suo bel lavoro da svolgere con FIFA 19 in seguito al clamoroso trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ecco che il creative director del gioco, Matt Prior, rilascia qualche interessante dichiarazione che potrebbe interessare non solo a chi è in attesa del nuovo FIFA, ma anche ai fan di Fortnite.Nel corso di un'intervista con il sito OkayCool, Matt Prior avrebbe fatto intendere che in FIFA 19 potrebbe essere inclusa la ...

Nuovi cosmetici Fortnite scovati nel datamine - cosa potrebbe riservare la patch 5.1.0? : Il successo di Fortnite non è di certo una mera casualità: il Battle Royale targato Epic Games è riuscito a ottenere un consenso tanto elevato grazie a una pianificazione certosina da parte degli sviluppatori, che hanno foraggiato (e continuano a farlo) la community con contenuti sempre freschi e che spingono a macinare ore e ore all'interno del coloratissimo mondo di gioco. Una fucina di idee che non smette di produrre novità: questo è ...

Fortnite : le novità in arrivo per la modalità Salva il Mondo potrebbero nascondere indizi sulla Stagione 5 : Ormai la Stagione 5 di Fortnite Battle Royale è alle porte, ma i numerosissimi giocatori si continuano a chiedere quali saranno le novità che introdurrà Epic.Gli utenti continuano a ricercare indizi che, probabilmente, sono inclusi all'interno dei nuovi contenuti della modalità PvE Salva il Mondo.Come segnalano i colleghi di VG247, Epic Games ha da poco aggiornato la pagina Reddit con le informazioni relative alla prossima patch della modalità ...

Alcuni misteriosi squarci potrebbero cambiare la mappa di Fortnite Battle Royale : Nella mappa di Fortnite Battle Royale si stanno verificando degli strani fenomeni in seguito al lancio del razzo. Molti giocatori hanno notato la comparsa di strani squarci che, con molta probabilità, potrebbero modificare la mappa del gioco.Grazie alla segnalazione di Fortnite Intel, possiamo riportarvi qualche esempio: l'insegna presente a Rifugio Ritirato sarebbe stata "risucchiata" proprio da uno di questi squarci, il che suggerisce che ...

Il porting di Fortnite su Switch è fantastico ma il frame-rate potrebbe essere migliore - analisi tecnica : Fortnite è finalmente arrivato su Nintendo Switch grazie allo sviluppatore, Epic Games, che lo ha reso disponibile subito dopo il Nintendo Direct dell'E3. Si tratta di un titolo sviluppato con la scalabilità in mente ed è capace di girare su iPhone 6S come su Xbox One X, fino ai più potenti PC da gaming del mondo. Eravamo davvero curiosi di vedere il tipo di performance che Epic poteva raggiungere su Switch: dopotutto stiamo parlando di una ...

La mappa di Fortnite potrebbe subire delle modifiche per l'arrivo della Stagione 5 : Stando a quanto riportato dai colleghi di VG247, sono in programma alcune modifiche per la mappa del popolare Fortnite che potrebbero arrivare molto presto, con l'aggiornamento previsto per oggi.La conferma di questi ritocchi è arrivata da IGN, che ha condiviso le immagini relative alla nuova conformazione della mappa del gioco. Da quello che è emerso, Magazzino Muffito, Pinnacoli Pendenti e il Covo dei Cattivi presso le Spiagge Snob, subiranno ...