http://feedproxy.goo

: #Fortnite: conferme sull’esclusiva per Note 9 e per gli smartphone Samsung: Torna la saga… - giannifioreGF : #Fortnite: conferme sull’esclusiva per Note 9 e per gli smartphone Samsung: Torna la saga… - aniellodonetto2 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Torna la saga tra(Epic Games), Android (Google) e il Galaxy9 () grazie all’APK ufficiale su cui sono riusciti a mettere le mani gli sviluppatori di XDA Developers. Confermata l’esclusiva per il Galaxy9 e l’attesa di 4 mesi per gli altri utenti Android, sempre se dotati di un dispositivo in grado di farlo girare. L’arrivo diMobile per Android si fa oscuro con i tempi di attesa che potrebbero arrivare fino a 4 mesi. Dunque, oltre il mese esclusivo per il Galaxy9, ci sarà un secondo periodo di esclusività per gli. Indipendentemente da ciò, il file APK stesso fornisce alcune informazioni utili prima del lancio del gioco su Android. L’APK decompilato dagli sviluppatori di XDA conferma l’esclusività per in9, ma non solo. Il file e tutti i dati necessari perpossono essere ...