Fortnite arriverà su Android il 23 settembre? Di certo c’è che non sarà sul Play Store

Fortnite su Android : Epic Games conferma che il gioco non arriverà su Google Play : Nelle scorse settimane si erano inseguite con discreta insistenza numerose voci secondo le quali Fortnite, il cui arrivo è ormai imminente su Android, non sarebbe stato disponibile su Google Play.Nell'etere erano infatti comparse alcune immagini che ritraevano le istruzioni per scaricare il gioco dal sito di Epic Games tramite il browser dello smartphone, e lo stesso studio ha oggi confermato che questo sarà l'unico modo per giocare al Battle ...