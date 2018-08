Forte esplosione in tangenziale a Bologna | in fiamme un camion Almeno 20 feriti

huffingtonpost

: Forte esplosione in tangenziale a Bologna - HuffPostItalia : Forte esplosione in tangenziale a Bologna - sputnik_italia : Forte esplosione vicino all'aeroporto di #Bologna - HL10PM : RT @amemacula: Forte #esplosione vicino #Bologna Chi ha notizie? Visto dalla #tangenzialebologna -

(Di lunedì 6 agosto 2018)inoggi a, sonouna ventina i. Chiusa per questo l'autostrada A14 sul raccordo di Casalecchio, traCasalecchio e il bivio con la-Taranto in entrambe le direzioni. La chiusura, spiega Società Autostrade, si è resa necessaria a causa di uninal chilometro tre. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e per lo stesso motivo è stato chiuso il tratto sulladi, traCasalecchio e lo svincolo 3 ramo verde in entrambe le direzioni. All'interno del tratto chiuso la circolazione è bloccata e sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso. Sarebbero alcune decine anche le auto esplose. Alcunisono stati colpiti dai detriti. Sono scoppiati i vetri anche di alcune case vicine."A causa incidente in autostrada- twitta a sua volta la polizia municipale di- si è verificata un'con conseguente incendio all'altezza di via Marco Emilio Lepido. Circolazione compromessa, non solo in autostrada, ma anche nella zona di Borgo Panigale". E intanto sui social circolano le prime foto, come quella dell'ex segretario dei verdi Filippo Bortolini, che testimoniano la colonna di fumo evisibile anche da diverse zone della città vicino all'autostrada. C'è chi riferisce anche di aver udito unboato.