Follia umana | uccide la ex incinta a colpi d’ascia L’assurdo ‘motivo’

(Di lunedì 6 agosto 2018) L’ha massacrata ad’ascia, saltandole sulla pancia per assicurarsi dire anche il bimbo che portava in grembo. Ora, a tre anni di distanza dal brutale omicidio, il trentottenne Brock Wall è stato condannato a due ergastoli. I fatti, riportati dal Daily Mail insieme alla sentenza, risalgono al febbraio 2015 quando a Varsity Lakes, sulla Gold Coast australiana, Wall ha assassinato in casa la ex fidanzata 34enne Fabiana Palhares con un’ascia tomahawk, arma tradizionale dei Nativi americani. A chiedere aiuto prima di morire, la stessa Fabiana. L’uomo, un falegname, era quindi stato arrestato a pochi isolati dall’appartamento completamente ricoperto di sangue, accusato di omicidio e di aver violato un ordine restrittivo per violenza domestica. Due giorni più tardi, spiega ancora il Mail Online, con la scoperta della gravidanza della vittima Wall è ...