FOGGIA | MORTI 12 BRACCIANTI MIGRANTI Ultime notizie scontro furgone tir | polemiche su

FOGGIA - strage di braccianti : 12 morti in un incidente stradale : In questo primo lunedì di agosto non c'è stato solo l'incidente a Bologna sulla A14. I carabinieri del Comando provinciale di Foggia hanno infatti diffuso la notizia di un altro gravissimo incidente avvenuto a Lesina, in località Ripalta, nel quale hanno perso la vita 12 uomini, tutti braccianti agricoli, mentre altri 3 sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio sulla statale 16, dove un furgone con targa bulgara, sul ...

Morti FOGGIA - sindacati : subito un tavolo : 18.10 Dopo il nuovo incidente nel Foggiano,in cui hanno perso la vita 12 braccianti extracomunitari, la Cgil Puglia chiede immediata convocazione delle prefetture "Tutto questo è frutto di un sistema basato sul caporalato e lo sfruttamento",dice il segretario generale Gesmundo. "Chiediamo la convocazione urgente in prefettura,a Bari e Foggia,dei tavoli previsti dal protocollo interministeriale per la questione trasporti e accoglienza". Chiede ...

FOGGIA - camion di braccianti si schianta contro un Tir : 12 morti | Guarda le foto : L'impatto si è verificato tra un furgone con targa bulgara chetrasportava numerosi braccianti agricoli, tutti migranti, chetornavano dalle campagne dove avevano raccolto pomodori, ed un tir. Sabato sulla strada provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri erano morti quattro giovani braccianti agricoli

