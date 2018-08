Foggia | dopo 7 ore sono i corpi dei 12 braccianti morti ancora abbandonati a terra

fanpage

: Foggia, sono 10 i braccianti migranti morti in un incidente stradale. Altri feriti. E tutto questo dopo la tragedi… - NicolaMorra63 : Foggia, sono 10 i braccianti migranti morti in un incidente stradale. Altri feriti. E tutto questo dopo la tragedi… - Alberto6584 : In quanto ciò è accaduto a Foggia, personalmente provo tanta angoscia e dolore, pensare che le provo di più dopo av… - Salvobracchitt1 : Oggi finiamo così dopo 5 ore di commentare #BorgoPanigale e #foggia bastano. -

(Di lunedì 6 agosto 2018) I cadaveri dei 12agricolioggi alle 15 in un incidente stradalestatiper tutto il pomeriggio e parte della sera in mezzo alla strada. Nessuno li ha trasportati tempestivamente in obitorio, come accade normalmente.