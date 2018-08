Flavio Cattaneo | La Rai ha abbandonato la centralità dell' informazione

huffingtonpost

(Di lunedì 6 agosto 2018) Prima alla guida di Italo, poi di Telecom Italia, poi ancora di Italo. E in mezzo, dal 2003 al 2005, la parentesi da direttore generalea Rai.parla a ruota libera al Fatto Quotidiano, partendo proprio dagli errori del servizio pubblico."Parlo da una prospettiva manageriale, non politica: per esempio Rai 3 negli anni haquella centralitàche la caratterizzava, perché si confrontava con governi con lo stesso orientamento culturale. Il vuoto del pluralismo informativo è stato occupato intelligentemente da La7, che si è messa su posizioni critiche. E Rai2 è sempre quella che ha più difficoltà di posizionamento, non si può considerare davvero una rete per giovani"dice la sua anche sulle nuove nomine ai vertici di Viale Mazzini, mostrandosi scettico sull'eventuale potenziale ...