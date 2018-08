Flat tax | Salvini deve fare qualcosa di centrodestra

Reddito di cittadinanza e Flat tax viaggiano di pari passo : "Insieme nella legge di bilancio" : "Abbiamo in mente un progetto ambizioso di legge di bilancio" assicura il vicepremier Di Maio. E con Salvini esclude...

Flat tax - Salvini : “Si farà - in autunno rivoluzione fiscale. Voglio copiare in piccolo quello che ha fatto Trump” : “Si, la Flat tax verrà fatta: c’è nel contratto di Governo, vogliamo fare in piccolo quello che ha fatto Trump In America. Non lo facciamo in sei mesi” ma la strada è questa. Lo ha detto, intervenendo alla Festa della Lega Romagna, il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Parlando, poi, del limite all’uso dei contanti, Salvini ha affermato che “fa andare a comprare merce da un’altra parte: ...

Flat tax e reddito di cittadinanza - gli italiani sapranno essere pazienti come gli inglesi con Brexit? : L’autunno nel vecchio continente sarà caldo, chissà, forse anche caldissimo. Due i temi più accesi che ci aspettano al ritorno delle vacanze la Brexit disfunzionale, e cioè il mancato accordo tra Londra e Bruxelles sulle relazioni future tra il Regno Unito e l’Unione Europea, e la legge finanziaria dell’Italia populista. Entrambi conficcano nel fianco dell’Unione una lama lunga e tagliente, al punto che viene da chiedersi quale sarà la salute di ...

La prima Flat tax : benefici in vista per altri 500 mila : Il primo assaggio della flat tax del governo giallo-verde toccherà probabilmente non più di mezzo milione di partite Iva, che otterrebbero risparmi di imposta significativi. Per il bilancio dello ...

Flat tax - vaccini e Rai : parte l'offensiva azzurra : Roma - Sulla Flat tax, 'una farsa'. Sui vaccini, 'un errore'. Il decreto dignità, 'una bolla di sapone'. Su Foa alla Rai, 'metodo sbagliato'. Su Tav, Ilva, giustizia, 'troppi no'. l'offensiva di Forza ...

"Flat tax e reddito cittadinanza nella Legge di Bilancio" : Luigi Di Maio questa mattina ha partecipato all'inaugurazione della Scuola dell'infanzia di via Don Petruio a Fabriano (Ancona), la prima ricostruita dallo Stato nelle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017; una scuola progettata con una struttura portante in legno, dotata di impianti ispirati ai principi del risparmio energetico.Di Maio ha parlato anche degli obiettivi principali del Governo in materia economica, come la flat tax e reddito ...

La Flat tax per attirare i super ricchi come Ronaldo : ecco come funziona : Non possiamo dire se abbia condizionato Cristiano Ronaldo nell'accettare il passaggio alla Juve e nemmeno se ne fosse a conoscenza, ma è possibile che qualche vantaggio possa trarlo dalla flat tax già ...

Flat tax e reddito di cittadinanza - Tria prova a fissare i paletti per Salvini e Di Maio : Il premier Conte ha chiesto di valutare le priorità, dato che il Pil, in netto rallentamento, non aiuta la crescita a irrobustirsi.

