Fisco | Mef | entrate 6 mesi a 198 | 5 mld | -3 | 1% | | 2

Fisco - zero cartelle a agosto - Mef-Entrate congelano 1 mln atti : ... l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno comunicato con …

Fisco : Mef - liti tributarie pendenti -8 - 51% in primo trimestre : Lo rende noto il ministero dell'Economia e delle Finanze in un comunicato. Nel trimestre, le controversie instaurate in entrambi i gradi di giudizio, pari a 58.365, fanno registrare una riduzione dei ...