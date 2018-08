Fisco | entrate tributarie primi sei mesi in calo

Fisco : entrate 6 mesi a 198 - 5 mld - -3 - 1% - : ANSA, - ROMA, 6 AGO - Nei primi 6 mesi 2018, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 198,515 miliardi, con un calo di 6,406 miliardi ...

Fisco - zero cartelle a agosto - Mef-Entrate congelano 1 mln atti : ... l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno comunicato con …

Fisco - Agenzia entrate : 2 - 9 mln di precompilate - +450mila su 2017 : Roma, 27 lug., askanews, - La stagione della precompilata si chiude con un risultato ancora in crescita sia per il numero di contribuenti - circa 450mila in più sul 2017 - che ha utilizzato la ...

Fisco : salgono entrate tributarie nei primi cinque mesi del 2018 : Il dato è stato rivelato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF,. Nello stesso periodo, le entratee relative ad accertamenti e controlli nei primi cinque mesi dell'anno sono aumentate di ...

Fisco - entrate tributarie e contributive in aumento nel periodo gennaio-maggio : Il dato, rivelato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF, , tiene conto dell'aumento del 2,9% , +4.615 milioni di euro, delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive ...

Fisco - entrate tributarie e contributive in aumento nel periodo gennaio-maggio : Il dato, rivelato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF, , tiene conto dell'aumento del 2,9% , +4.615 milioni di euro, delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive ...

**Fisco : Bankitalia - a maggio entrate tributarie a 33 - 6 mld - stabili su anno** : Roma, 13 mag. (AdnKronos) – A maggio le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 33,6 miliardi, sostanzialmente stabili rispetto allo stesso mese del 2017. Nei primi cinque mesi del 2018 le entrate tributarie sono state pari a 155,2 miliardi, in lieve aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; al netto di alcune disomogeneità contabili, si può stimare che la dinamica delle entrate ...

Basta una raccomandata per vanificare il buon lavoro fatto su Fisco e Agenzia delle entrate : Basta poco, purtroppo, per vanificare il grande lavoro fatto dai governi Renzi e Gentiloni su Fisco e riscossione delle cartelle. La chiusura di Equitalia, la dichiarazione dei redditi precompilata, i provvedimenti per tagliare le file allo sportello, lo snellimento delle procedure grazie agli strumenti della rete, smartphone, sms ecc., insomma tutto questo rischia di infrangersi contro una questione banale ma dirimente: la raccomandata.Basta ...

Fisco : in primi 5 mesi entrate tributarie erariali a 163 mld (+2 - 4%) : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Nel periodo gennaio-maggio 2018, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 162,997 miliardi di euro, in crescita di 3,793 mld rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+2,4%). Al risultato contribuiscono sia le imposte dirette (+3,3%) sia quelle indirette (+1,5%). Lo rende noto il ministero dell’Economia e delle Finanze in un ...

Fisco - arriva Prenota ticket : il sistema online dell’Agenzia delle Entrate per evitare code agli sportelli : arriva Prenota ticket, il servizio introdotto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione grazie al quale i contribuenti potranno prendere appuntamento agli sportelli degli uffici di alcune città italiane direttamente online (da desktop o da app), evitando così lunghe file per ricevere assistenza su cartelle, avvisi e procedure di riscossione.Continua a leggere

Fisco : Cinzia Romagnolo nuovo direttore Entrate Lombardia : Milano, 2 lug. (AdnKronos) - Cambio al vertice dell’Agenzia delle Entrate in Lombardia: da oggi Cinzia Romagnolo assume l’incarico di direttore regionale. Nata a Rovigo e laureata in Scienze Politiche, Romagnolo è entrata in amministrazione finanziaria nel 1981. Lascia la direzione regionale della C

Fisco : Cinzia Romagnolo nuovo direttore Entrate Lombardia : Milano, 2 lug. (AdnKronos) – Cambio al vertice dell’Agenzia delle Entrate in Lombardia: da oggi Cinzia Romagnolo assume l’incarico di direttore regionale. Nata a Rovigo e laureata in Scienze Politiche, Romagnolo è entrata in amministrazione finanziaria nel 1981. Lascia la direzione regionale della Campania di cui era direttore dal 5 settembre 2016. Precedentemente aveva diretto la direzione regionale del Friuli Venezia Giulia. ...

Fisco : Ag. Entrate - slitta al 20/8 scadenza per comunicazione locazioni brevi : Lo prevede il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di oggi, emanato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che proroga al 20 ...

Fisco - entrate tributarie in aumento nei primi 4 mesi del 2018 : Lo rende noto il Ministero dell'Economia spiegando che al risultato contribuiscono sia le imposte dirette dirette , +2,9%, sia quelle indirette , +2,8%, . IMPOSTE DIRETTE - Il gettito delle imposte ...