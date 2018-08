Firenze | come si riqualifica un quartiere? Con la cultura

Firenze - indetto il Concorso 47 vigili urbani : ecco come iscriversi : Il Comune di Firenze ha indetto un Concorso per l’assunzione di 47 vigili urbani (Agenti di polizia Municipale) a tempo pieno e indeterminato (categoria C). Il Concorso è aperto con riserva di legge ai volontari delle Forze armate, ed è riservato ai giovani di massimo 32 anni di età. Scarica il bando di Concorso Vediamo in dettaglio i requisiti per partecipare alla selezione, come presentare la domanda e come prepararsi al meglio per il ...

Annunciati gli ospiti del Wired Nextfest a Firenze con i Negramaro : come partecipare all’evento : Gli ospiti del Wired Nexfest a Firenze sono finalmente ufficiali. La manifestazione si terrà dal 28 al 30 settembre e sarà ancora ospitata da Palazzo Vecchio. Tra i nomi di coloro che sono chiamati a partecipare compare anche quello dei Negramaro, che hanno appena annunciato un lungo tour nei palasport che ha già testimoniato il primo raddoppio, con una nuova data al Palaflorio di Bari per la quale sono già aperte le prevendite su TicketOne ...

Il Volo Tributo ai Tre Tenori su Canale 5 il 21 luglio : come seguire il concerto da Firenze : Il Volo Tributo ai Tre Tenori su Canale 5 il 21 luglio per celebrare il mito di José Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti. Si tratta del live che il trio ha tenuto il 1° luglio del 2016 in Piazza Santa Croce a Firenze, già trasmesso in tv e ora in replica nei doverosamente spogli palinsesti estivi. Il memorabile concerto dei Tre Tenori risale al 7 luglio 1990, quando si esibirono al Teatro delle Terme di Caracalla a Roma. L'evento ...

Renzi come Alberto Angela : 'Condurrà una trasmissione tv in 4 puntate su Firenze' : Chiusa, per ora, la sua parentesi politica o almeno quella al governo, Matteo Renzi è pronto a ripartire: è storia nota il fatto che l'ex Presidente del Consiglio stia girando il mondo per conferenze, ...

Firenze Rocks al via con i Foo Fighters : come raggiungere la Visarno Arena e ultimi biglietti disponibili : È in programma alla Visarno Arena presso il Parco delle Cascine di Firenze, la nuova edizione del Festival Firenze Rocks. Si inizia oggi con l'attesissimo concerto dei Foo Fighters, ma il Festival continua fino al giorno 17 con una serie di esclusive - e non - internazionali nella scena rock mondiale. Dal 14 al 17 giugno, sono attesi in Toscana alcuni degli artisti e delle band rock più apprezzate del panorama musicale internazionale, a ...