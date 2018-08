FINANZA A M5s e ministri tecnici manca il quid per la crescita

FINANZA/ La rincorsa alla Lega che costa voti a M5s - e Pil all'Italia - : Il Fmi è tornato a evidenziare i rischi dell'incertezza politica in Italia. Il Governo deve evitare di spaccarsi e di far perdere slancio al Pil.

FINANZA E POLITICA/ Da S&P’s la prima “bordata” dei mercati sul Governo Lega-M5s : Ieri Standard & Poor’s ha tagliato le stime sulla crescita dell’Italia e ha chiaramente detto che la POLITICA interna è il principale rischio per il Paese. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 10:42:00 GMT)FINANZA E POLITICA/ Il regalo del Pd al Governo Lega-M5s, di G. LonghiRIFORMA COPYRIGHT/ Il disegno dell'Ue per cambiare le regole di Internet, di A. Curioni

FINANZA E POLITICA/ Il regalo del Pd al governo Lega-M5s : Le disuguaglianze sono aumentate negli ultimi anni e il Pd, anziché correggere la situazione, ha solamente fatto crescere i consensi per Lega e M5s.

SPY FINANZA/ Lega-M5s - la guerra che fa gola alla speculazione - e all'Europa - : Tra Lega e Movimento 5 Stelle sembra essere in corso uno scontro il cui conto rischia di essere pagato da tutto il Paese nel corso di questa estate.

SPY FINANZA/ Lega-M5s - la guerra che fa gola alla speculazione (e all'Europa) : Tra Lega e Movimento 5 Stelle sembra essere in corso uno scontro il cui conto rischia di essere pagato da tutto il Paese nel corso di questa estate, spiega MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 06:01:00 GMT)SPY FINANZA/ Usa, Cina e le guerre pronte a farci pagare il conto, di M. BottarelliRIPRESA E POLITICA/ I consigli ai 5 Stelle per non perdere voti e Pil, int. a M. Fortis

FINANZA/ Ecco come Tria realizzerà la promesse di Lega e M5s : Tria ha illustrato le linee guida del Mef. La crescita rallenta ma nessuna manovra correttiva. Novità su come si vuol ridurre il rapporto debito/Pil.

FINANZA E POLITICA/ I conti che mettono in freezer le promesse Lega-M5s : Nell’ultima settimana il governo giallo-verde ha subito una serie di docce fredde riguardanti i provvedimenti sbandierati in campagna elettorale. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 06:02:00 GMT)MANOVRA CORRETTIVA/ La nuova batosta insieme al pressing di Ue e mercati, int. a F. ForteFINANZA E POLITICA/ Il puzzle dei salari bassi che "boccia" Di Maio, di S. Cingolani

Def - M5S chiede flessibilità all'Europa. Tria : no aggravi per la FINANZA pubblica : «Nell'interesse del Paese è compito e intenzione del governo agire in modo da prevenire ogni aggravio per la finanza pubblica». Lo ha detto il...

Def - M5S chiede flessibilità all'Europa. Tria : no aggravi per la FINANZA pubblica : Messi, dunque, nero su bianco i desiderata di Lega e M5s per quanto riguarda il Documento di economia e finanza. Nella risoluzione sul Def portata in Aula dal relatore M5s, Federico d'Incà, si ...

FINANZA & MEDIA/ Se Il Fatto Quotidiano vuol vendere sui massimi M5s : Quali sono i motivi che stanno spingendo Il Fatto Quotidiano a quotarsi all'Aim e perché l'annuncio giunge dopo l'avvento di M5S al governo?

FINANZA & FIDUCIA/ Ecco perché il populismo sudamericano di Lega-M5s non piace ai mercati : Il Governo M5S e Lega ottiene la FIDUCIA anche alla Camera. Ma il premier Conte ha dimostrato di non aver capito la delicatezza della situazione.

Spread - perché non esiste un complotto della grande FINANZA contro il governo M5S-Lega : Non si può far finta che i mercati finanziari non esistano, soprattutto se ci si appresta a governare un Paese come l’Italia, che ha un debito da 2.300 miliardi di euro. Sapere che ci sono degli investitori disposti a sottoscrivere il nostro debito pubblico è vitale perché è solo grazie a questi prestiti che lo Stato paga gli stipendi e le pensioni...