Festa dell' uva cresce l' attesa per l' edizione numero 70

VIDEO Ginnastica - Europei 2018 : Finali di Specialità - gli esercizi delle Campionesse. Devai - Derwael - Wevers e De Jesus in Festa! : CLICCA QUI PER LA CRONACA delle GARE BOGLARKA Devai VOLTEGGIO: NINA Derwael PARALLELE ASIMMETRICHE: SANNE Wevers TRAVE: MELANIE DE Jesus DOS SANTOS CORPO LIBERO:

VIDEO Ginnastica - Europei 2018 : Finali di Specialità - gli esercizi delle Campionesse. Devai - Derwael - Wevers e De Jesus in Festa! : Spettacolari Finali di Specialità in chiusura degli Europei 2018 di Ginnastica artistica che si sono conclusi oggi all’SSE Hydro di Glasgow. Quattro Campionesse da quattro Nazioni diverse: l’ungherese Boglarka Devai al volteggio, la belga Nina Derwael alle parallele asimmetriche, l’olandese Sanne Wevers alla trave, la francese Melanie De Jesus Dos Santos al corpo libero. Di seguito i VIDEO degli esercizi delle Campionesse ...

Liberi e Uguali della Valdichiana dà il via alla prima Festa sul territorio : ... ripartire dai giovani ', dedicato a riaffermare la necessità di rinnovamento della politica partendo realmente da un ricambio culturale che abbia come principali protagonisti giovani e donne. ...

A Laigueglia la Festa di N.S. delle Penne - PROGRAMMA - : Lunedì 6 agosto, come da radicata tradizione ultra-secolare in occasione della festività liturgica della Madonna della Neve, a Laigueglia si celebrerà la festa di N.S. delle Penne presso il piccolo ...

Lugnano in Festa tra il Palio dell'Assunta e Pupo in concerto : La pro loco, il Comune e il comitato del neo riscoperto Palio sono gli organizzatori della festa che si snoda tra musica, rievocazioni medievali, offerta enogastronomica e spettacoli. Un comitato di ...

VIDEO Italia Campionessa d’Europa - Giorgia Villa vince l’all-around : la premiazione delle azzurre e la Festa sul podio. Suona solo l’Inno di Mameli! : Suona soltanto l’Inno di Mameli all’SSE Hydro di Glasgow in una notte magica che è già diventata storia della nostra ginnastica artistica. L’Italia è Campionessa d’Europa tra le juniores dopo aver sconfitto Russia e Gran Bretagna. Doppietta d’oro perché Giorgia Villa ha trionfato nel concorso generale individuale. Le nostre under 16 dominano il Vecchio Continente con degli esercizi da favola e salgono sul podio ...

Festival della Mente : il fascino del bosco e dei suoi figli raccontato da Giuseppe Festa e Daniele Zovi : Dal 31 agosto al 2 settembre torna a Sarzana uno degli appuntamenti culturali più attesi di fine estate, il Festival della Mente, primo Festival in Europa dedicato alla creatività, che quest’anno affronterà, da diverse prospettive e punti di vista, il tema della comunità. Si parlerà di comunità come risultato di azioni e reazioni, alleanze e competizioni, non solo nel consesso umano ma anche nel mondo animale e vegetale. della comunità parlerà ...

Festa DELLA VONGOLA - 7 EDIZIONE : ... Si balla con 'JOSELITO' Apertura del parco ore18:00 -Apertura stand gastronomici ore 19:00 - inizio spettacoli ore 21:30 Per info e prenotazioni: cell. 3281275133 - 3333077484- iride-arte@hotmail.it ...

Milano. Municipio 5 : A settembre la Festa delle associazioni 2018 : Il Municipio 5 di Milano, visto il successo dell’evento organizzato nel 2017 presso l’Anello di allenamento di via dei Missaglia,

Varese - Omaggio a Jannacci con Luca Maciachini alla Festa dell'Unità : Tra i suoi spettacoli "VIRGILIO E' BallaBILE" , 2003, trasmesso anche dalla Radio Svizzera Italiana, , "SEMAFORO ROSSO" , 2004, , "OMERO JAZZ & BLUES" , 2009, "GIORGIO AMBROSOLI" , 2011,premio "...

Anche Jovanotti a RisorgiMarche il 5 agosto? Rumors sull’ultimo atto della maniFestazione : Jovanotti a RisorgiMarche il 5 agosto? Queste le nuove indiscrezioni in merito a una possibile partecipazione di Lorenzo Jovanotti alla manifestazione di Neri Marcorè, Anche se ancora non esiste l'ufficialità. Il Festival dovrebbe concludersi nella giornata del 2 agosto, ma stando alle ultime voci, potrebbe tenersi un concerto speciale di Lorenzo Cherubini nel pomeriggio del 5 agosto che ancora è in cerca di una conferma. La serata finale ...

Immancabile appuntamento con la Festa della birra di Pianella - pronta la decima edizione : Le migliori birre spillate a freddo, molte delle quali di produzione abruzzese, stand gastronomici e spettacoli tutte le sere. Specialità enogastronomici con le tipicità che hanno reso famosa ...

Birra Sound accede al marchio AbilFesta per l'accessibilità delle persone con disabilità : ... poco considera le problematiche nelle quali si imbattono tutte quelle persone con disabilità che vorrebbero partecipare ad una manifestazione e vivere il mondo che le circonda in autonomia, come ...

Torna a Maratea dal 6 all'12 agosto la Festa della cultura SELVAGGIA : ... con scrittori, saggisti, artisti e musicisti, al viaggio alla scoperta del tradizioni e dell'enogastronomia lucana, dai percorsi naturalistici più nascosti fino ai viaggi fantastici nel mondo dei ...