Ferito e bloccato nella grotta | salvato lo speleologo Stefano Guarniero

Salvo lo speleologo bloccato per due notti in una grotta : è Ferito - ma non è in pericolo di vita : Stefano Guarniero, 33enne triestino, era rimasto bloccato all'interno della grotta sul Monte Canin sabato pomeriggio. Un'operazione non semplice, ma portata a termine con successo dai tecnici. Lo speleologo aveva subito una ferita all'addome e ad un braccio durante la caduta di 20 metri.Continua a leggere

Tribunale Bari trasFerito in “edificio di un imprenditore vicino ai clan” : decreto bloccato in Aula. Pd urla : “Onestà - onestà” : Il Tribunale di Bari rischia di trasferirsi in un edificio di proprietà di un imprenditore ritenuto vicino ad ambienti mafiosi, tanto da prestare soldi a quello definito il cassiere del clan Parisi. Lo scrive Repubblica che, tracciando un profilo dell’imprenditore Pino Settanni, ricorda che – dopo una ricerca di mercato – il ministero della Giustizia ha siglato un contratto con la società Sopraf (di Settanni) per una cifra ...