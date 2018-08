Federica Pellegrini | la foto «sexy» per i trent’anni

Nuoto - Europei 2018. Federica Pellegrini : “Sono serena - festeggio i 30 anni. Per i 200? Un minimo mi dovrò preparare…” : Federica Pellegrini oggi ha festeggiato 30 anni senza scendere in vasca: la Divina è sì presente agli Europei ma non erano previste sue gare nella giornata odierna e dunque si è potuto rilassare al meglio in un momento importante per la sua vita privata. Oggi erano in realtà in calendario i 200 metri stile libero, la sua gara, quella in cui è ancora Campionessa del Mondo e quella in cui ha ottenuto i suoi più grandi risultati. La veneta ha ...

Federica Pellegrini nuda nella vasca. Lo scatto hot fa impazzire i fan : Federica Pellegrini li festeggia così i suoi trenta anni. La regina del nuoto, simbolo dell'Italia che corre in vasca, in questi giorni si è concessa qualche festeggiamento con le amiche e colleghe ...

Federica Pellegrini nuda in vasca per il suo 30esimo compleanno FOTO : Uno scatto che ha fatto il giro del mondo in poco tempo perfino più delle sue dichiarazioni a bordo vasca. I 200 STILE E ITALIA'S GOT TALENT - 'Per me questo è un anno di transizione. Si sono ...

Federica Pellegrini - sexy in vasca... da bagno : ...gare e presto infatti la ritroveremo come giudice di Italia's got Talent che inizierà nei primi mesi del 2019 a dimostrazione che dopo una vita nello sport ha trovato la sua collocazione nel mondo ...

Federica Pellegrini - sexy in vasca da bagno : ...gare e presto infatti la ritroveremo come giudice di Italia's got Talent che inizierà nei primi mesi del 2019 a dimostrazione che dopo una vita nello sport ha trovato la sua collocazione nel mondo ...

Federica Pellegrini compie trent'anni e le compagne la festeggiano così : Palloncini, bottiglie di spumante e petali di fiori. Le colleghe di Federica Pellegrini hanno organizzato una festa a sorpresa per festeggiare i trent'anni della nuotatrice di Mirano. Le amiche della ...

30 anni di Federica Pellegrini - leggenda del nuoto : Non basta un foglio A4 per elencare i tanti successi della "Divina" : il Mondiale strepitoso a Roma nel 2009 nella sua piscina del cuore al Foro Italico con la doppietta di Record del Mondo , quello ...

30 anni da Federica Pellegrini : Foto e vittorie di una delle atlete italiane più vincenti, popolari e sportivamente longeve di sempre The post 30 anni da Federica Pellegrini appeared first on Il Post.

I 30 anni di Federica. Vasca di palloncini per la Pellegrini : Nuoto: compleanno Pellegrini 'Ne voglio altri 30 cosi'' Campionessa via social: #e'tuttounequilibriosopralafollia - Festeggia così la campionessa di nuoto: una Vasca da bagno, senz'acqua ma con tanti ...

Il lato sexy del 30º compleanno di Federica Pellegrini : la nuotatrice coperta nella vasca da soli palloncini : Federica Pellegrini si mostra super sexy nella foto in cui festeggia i suoi 30 anni, solo i palloncini coprono le nudità della nuotatrice azzurra Federica Pellegrini compie oggi 30 anni. Dopo la festa scanzonata con le colleghe di Nazionale a Glasgow (vedi qui), la nuotatrice azzurra si concede anche una foto sexy. nella vasca da bagno, con trombetta in bocca e cappellino festaiolo in testa, la Divina si fa immortalare in uno scatto ...

Federica Pellegrini e la gaffe sotto il post di Emma Marrone : la nuotatrice azzurra costretta a correggere il tiro! [FOTO] : Federica Pellegrini e la gaffe sotto la foto social di Emma Marrone, la nuotatrice fa un complimento fuori luogo alla cantante pugliese Federica Pellegrini commenta l’ultima foto social di Emma Marrone. La cantante ha postato sul suo profilo Instagram una foto in cui appare con la frangetta ed il commento della nuotatrice italiana è spiccato tra gli altri. “Ma quanto figa stai diventando? Ancor più di prima“, scrive ...

Auguri Federica Pellegrini : i 30 anni della ragazza d'Oro : Il 5 agosto del 1988 nasceva a Mirano Federica Pellegrini, la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi, stella dello sport mondiale. Oro olimpico nei 200 stile a Pechino 2008, 5 medaglie d'Oro ai Mondiali, 7 agli Europei. Campionessa infinita, ma anche una ragazza romantica, bellissima, un'icona sexy: semplimente '...

Federica Pellegrini compie 30 anni - il party di compleanno in stanza a Glasgow è scatenato [VIDEO] : Federica Pellegrini ne fa 30! Il party di compleanno impazza nella stanza d’albergo di Glasgow insieme alle compagne di Nazionale-- Il party compleanno di Federica Pellegrini, nonostante non si sia svolto in una discoteca di Milano marittima o in un locale di Ibiza, ha avuto il suo perchè. Una festa grandiosa, organizzata alla mezzanotte dalle sue compagne della Nazionale italiana, è impazzata nella stanza d’albergo della ...

I 30 anni di Federica Pellegrini : gioie e dolori di una star : Federica Pellegrini compie 30 anni oggi: icona dello sport italiano, campionessa del nuoto, sex symbol e star dei social network, l’atleta veneta è ancora sulla breccia a un’età considerevole per una nuotatrice. In questi giorni è in gara nei 100 stile libero e nella staffetta agli Europei di nuoto a Glasgow, con la mente tesa verso l’ultimo obiettivo della sua straordinaria carriera: le Olimpiadi di Tokyo del 2020. Tornando indietro nel tempo ...