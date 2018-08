100x100napoli

: Fascetti: 'Prima che il Napoli si capisca ci vorrà tempo, Ancelotti deve cambiare qualcosa' - - 100x100Napoli : Fascetti: 'Prima che il Napoli si capisca ci vorrà tempo, Ancelotti deve cambiare qualcosa' - -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Lunga chiacchierata con Eugenioai microfoni di Rmc Sport che ha commentato il ko contro il Liverpool 'Al ko col Liverpool non darei troppo peso. Se prendi gol all'inizio in contropiede loro possono farti poi male. E' un gruppo che per tre anni è stato ...