Fantacalcio | Fabian Ruiz oro di Napoli | ma non è un centrocampista da gol

gazzetta

: Fabian Ruiz: viva la qualità Ma non aspettatevi i gol...: - Mingaball : Fabian Ruiz: viva la qualità Ma non aspettatevi i gol...: - MagicGazzetta : #Fantacalcio #Magic #Napoli #FabianRuiz: viva la qualità. Ma non aspettatevi i gol... -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Nessuna nazione come la Spagna ha prodotto talenti in quantità industriale negli ultimi anni. Se un classe '96 si mette in luce come rivelazione dell'ultima Liga, allora, significa che ha qualità ...