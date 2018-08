F1 | Lauda migliora | ' Decorso soddisfacente'

Migliorano le condizioni di Lauda : Migliorano le condizioni di Niki Lauda: stando al bollettino medico dell'Allgemeines Krankenhaus, Akh, di Vienna, dove l'ex campione di Formula 1 ha subito un trapianto polmonare il 2 agosto scorso, ...

Niki Lauda - Migliorano le condizioni - i medici ottimisti : Sembrano migliorare le condizioni di salute di Niki Lauda. Il sessantanovenne viennese leggenda vivente della Formula 1 era in uno stato di coma indotto dopo aver subìto un delicato trapianto polmonare, lo scorso 2 agosto, a seguito delle complicazioni di uninfezione che lo avevano portato in condizioni estremamente critiche.Fuori dal coma indotto. Lauda è ora nuovamente cosciente ed è in grado di respirare senza l'ausilio delle macchine. ...

Niki Lauda - Migliorano le condizioni - i medici ottimisti : Sembrano migliorare le condizioni di salute di Niki Lauda. Il sessantanovenne viennese leggenda vivente della Formula 1 era in uno stato di coma indotto dopo aver subìto un delicato trapianto polmonare, lo scorso 2 agosto, a seguito delle complicazioni di uninfezione che lo avevano portato in condizioni estremamente critiche.Fuori dal coma indotto. Lauda è ora nuovamente cosciente ed è in grado di respirare senza l'ausilio delle macchine. ...

NIKI Lauda TRAPIANTO POLMONE - MIGLIORA/ Come sta? Ultime notizie : è uscito dal coma e respira da solo : NIKI LAUDA in coma indotto, Ultime notizie: Come sta? Il tre volte campione di Formula 1 ha subito un TRAPIANTO al POLMONE, il medico sottolinea che "serve tempo"(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 22:09:00 GMT)