F1 2018 punta al 4K e 60fps su PS4 Pro e Xbox One X

Appuntamenti macroeconomici : settimana del 6 agosto 2018 : Lunedì 06/08/2018 08:00 Germania, Ordini industria, mensile, atteso -0,3%; preced. 2,6%, 10:30 Unione Europea, Indice Sentix, atteso 12,8 punti; preced. 12,1 punti, Martedì 07/08/2018 01:30 Giappone, ...

Appuntamenti e scadenze : settimana del 6 agosto 2018 : ... Banca d'Italia - L'economia italiana in breve; Turismo internazionale dell'Italia IEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio Titoli di Stato : Tesoro - Asta BOT Aziende : Unipolsai -...

MotoGP - Mondiale 2018 : Marc Marquez punta verso l’Austria per provare a chiudere i conti in anticipo : Abbiamo solamente valicato la metà della stagione, ma sembra che ormai tutto sia già deciso nel Mondiale MotoGP 2018. Con il terzo posto conquistato nel Gran Premio della Repubblica Ceca, infatti, il campione del mondo in carica, Marc Marquez ha messo tra sè ed il più immediato inseguitore, Valentino Rossi, ben 49 punti di distacco. Sostanzialmente due gare di margine. Quando ne mancano appena 9 al termine del campionato, significa avere messo ...

“Tutto può succedere 3” – Ottava e ultima puntata del 6 agosto 2018 – Anticipazioni e trama. : Tutto può succedere,terza stagione, in onda in piena estate al lunedì sera. Sedici episodi per un totale di otto puntate da due episodi ciascuno. Buoni ascolti, con una media di oltre 3 milioni di telespettatori e circa il 15% di share. Un dato sufficiente che potrebbe far diventare la fiction un appuntamento estivo in prima […] L'articolo “Tutto può succedere 3” – Ottava e ultima puntata del 6 agosto 2018 – Anticipazioni e trama. sembra ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 6 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 6 agosto 2018: Nazaria consegna a Donna Francisca il biglietto che Julieta ha scritto per Saul a Donna Francisca. A quel punto la Montenegro, in combutta con Prudencio, trova un diversivo per non far incontrare i due. Don Berengario, consigliato da Marcela, va da Venancia in carcere, ma la donna gli dice chiaramente che non confesserà mai dove nasconde Carmelito. Nazaria chiede a Fe di non raccontare a ...

Tuffi - Europei 2018 : Tocci e Batki puntano ad una medaglia nel Team Event : Agli European Championship 2018 è arrivato il momento anche dei Tuffi. Da domani cominciano le gare in quel di Glasgow e si partirà con il Team Event. Una prova che prevede due tuffatori per ogni nazione con Tuffi sia dal trampolino che dalla piattaforma. Un tuffo a testa e dovranno essere coperte tutte le rotazioni (avanti, indietro, rovesciato, ritornato, avvitamento e verticale). L’Italia si presenterà ai nastri di partenza con la ...

Poldark quarta puntata : trama e anticipazioni 5 agosto 2018 : Poldark quarta puntata. Torna su Canale 5 domenica 5 agosto 2018 la prima stagione della serie tv con Aidan Turner e Eleanor Tomlinson. Ecco di seguito trama e anticipazioni della quarta puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Poldark quarta puntata: trama e anticipazioni 5 agosto 2018 Francis incolpa sbagliando Ross di aver aiutato Verity a fuggire con Andrew Blamey. Nel frattempo, i sospetti di Mark su una ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finali di Specialità in DIRETTA. Che battaglia per le medaglie - l’Italia punta su Martina Basile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità seniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica. All’SSE Hydro si conclude la rassegna continentale per quanto riguarda il settore femminile, nel pomeriggio si assegnano i quattro titoli sui vari attrezzi, le migliori otto ginnaste del turno di qualificazione si daranno battaglia per la conquista delle medaglie. Si preannuncia come sempre grande spettacolo, il ...

L’Allieva seconda puntata trama replica 5 agosto 2018 : L’Allieva seconda puntata. Con le repliche della prima stagione, torna su Rai 1 la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Di seguito trama e anticipazioni della seconda puntata domenica 5 agosto 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE L’Allieva seconda puntata trama replica 5 agosto 2018 L’Allieva seconda puntata episodio 2 – L’Allieva. Alice è riuscita a diventare una ...

Linea Verde Estate – Ottava puntata del 5 agosto 2018 – Temi e anticipazioni. : Anche se in piena Estate, appuntamento alle 12:20 su Raiuno con Linea Verde Estate, il programma che propone una vera e propria edizione estiva, con puntate completamente inedite. Patrizio Roversi e Daniele Ferolla si godono le meritate vacanze, per i mesi estivi abbiamo Federico Quaranta e Federica De Denaro. Linea Verde Estate Come sempre i […] L'articolo Linea Verde Estate – Ottava puntata del 5 agosto 2018 – Temi e anticipazioni. ...

L'Allieva Anticipazioni seconda puntata : stasera - domenica 5 agosto 2018 : Due ragazzi muoiono misteriosamente e mentre Alice riesce a risolvere i dilemmi sul loro decesso, arriva l'affascinante Arthur!

Beach rugby - Europei Mosca 2018 : tre vittorie a testa per uomini e donne - domani si punta alle medaglie : Piovono successi per l’Italia del Beach rugby, impegnata a Mosca, in Russia, negli Europei: sia la nazionale maschile che quella femminile hanno chiuso con tre vittorie su tre la fase a gironi staccando il biglietto per la fase ad eliminazione diretta in programma domani. Gli uomini partiranno dai quarti, le donne dalle semifinali. Gli uomini nelle tre gare odierne hanno sconfitto, nell’ordine la Turchia per 12-0, la Croazia per ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di domenica 5 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di domenica 5 agosto 2018: Carmelo decide di non concedere a Severo il permesso per visitare Venancia in carcere, temendo che lei possa provocarlo e che lui di conseguenza abbia una reazione violenta. Don Anselmo, dopo il trauma subito, non ricorda più di essere un prete e crede addirittura di aver avuto una relazione passionale con Donna Francisca, tanto da corteggiare quest’ultima non appena la ...

Canottaggio - Europei 2018 : nell’ultima giornata di finali l’Italia punta a vincere il medagliere : Seconda ed ultima giornata di finali agli Europei di Canottaggio: si assegnano i rimanenti otto titoli. In sette specialità l’Italia presenta un equipaggio in finale, ed in diverse gare gli azzurri possono andare a rimpinguare il proprio bottino di podi, per superare la Romania in vetta al medagliere. Si apriranno le danze con le due finali delle specialità non olimpiche ancora da disputare, quelle del singolo pesi leggeri: sia tra le ...