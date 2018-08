Evangeline Lily | nuda e mortificata sul set | quante donne come lei?

wired

(Di lunedì 6 agosto 2018) “Nessuna persona si dovrebbe sentire insicura sul proprio posto di lavoro”. Con queste parole i produttori esecutivi di Lost, J. J. Abrams, Carlton Cuse, Damon Lindelof e Jack Bender, hanno chiesto scusa adper quanto accaduto sul set della serie. Di recente, infatti, l’attrice aveva raccontato, durante il podcast The Lost Boys, le condizioni in cui era stata costretta a lavorare oltre 10 anni fa, mentre girava la terza e la quarta stagione di Lost. Nonostante le proteste della, erano state inserite delle scene in cui il suo personaggio, Kate Austen, doveva mostrarsi parzialmente. “Ho avuto una pessima esperienza quando mi hanno costretto a girare una scena quasi. Non ho avuto alcuna scelta. Mi ha mortificato e, quando abbiamo finito, stavo tremando. Piangevo e, nonostante questo, ho dovuto interpretare una scena molto forte subito ...