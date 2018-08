Europei XCO 2018 – Colledani | Fontana e Tempieri di scena agli Europei di Glasgow

sportfair

(Di lunedì 6 agosto 2018) Equipaggiati con i modelli Methanol, i tre élite del Team Bianchi Countervail saranno in gara con forti motivazioni martedì 7 agosto Dopo il quinto posto di Chiara Teocchi ai CampionatiUnder 23, il Team Bianchi Countervail scalda i muscoli per la rassegna continentale riservataElite. Nadir, Marco Aurelioe Stephane Tempier saranno al via dell’Europeo di categoria martedì 7 agosto a(Regno Unito), a partire dalle 14.30, le 15.30 in Italia. “Sono pronto per l’Europeo, ho fatto un buon lavoro e la gamba c’è. Il percorso mi incuriosisce. L’obiettivo? Il podio” dice Stephane Tempier, quinto lo scorso anno a Darfo Boario Terme dopo aver comandato a lungo la gara. Sesto nell’edizione 2017, Marco Aurelioè carico ed è pronto a regalarsi e regalare ai tifosi una bella prestazione. ...