Europei | sincro | Koch chiude undicesima

Europei nuoto - nel sincro Cerruti bronzo nel solo tecnico : GLASGOW Un altro bronzo per il marinaio Linda Cerruti: la sincronette azzurra va al ritmo di una medaglia al giorno, oggi concorre per due, e si aggiudica il terzo posto anche nel solo tecnico che si ...

Europei sincro - Cerruti bronzo nel solo tecnico : Quinta medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto sincronizzato in corso di svolgimento a Glasgow. Linda Cerruti conquista il bronzo nella finale del solo tecnico dietro alla russa Svetlana ...

Europei Nuoto Sincronizzato 2018 – L’Italia ancora sul podio : Linda Cerruti di bronzo nel solo tecnico : L’Italia del Nuoto Sincronizzato regala ancora forti emozioni agli Europei 2018 di Galsgow: Linda Cerruti di bronzo nel solo tecnico Linda Cerruti sale ancora sul podio agli Europei di Nuoto Sincronizzato a Glasgow. Dopo l’argento nel combo, il bronzo nel tecnico del duo e nel libero con la squadra, l’azzurra ha conquistato un altro bronzo nel tecnico della prova individuale. Sulle note di ‘The Double Life of ...

Europei nuoto 2018 : Linda Cerruti è di bronzo nel sincronizzato : Si arricchisce il medagliere della squadra azzurra impegnata agli Europei di Glasgow. Linda Cerruti ha conquistato la medaglia di bronzo nel nuoto sincronizzato: 27.5000 nell'esecuzione, 27.2000 nell'...

Linda Cerruti ha vinto la medaglia di bronzo nel nuoto sincronizzato agli Europei di Glasgow : L’italiana Linda Cerruti ha vinto la medaglia di bronzo nel programma tecnico del nuoto sincronizzato agli Europei in corso a Glasgow. Nella penultima giornata di gare del nuoto sincronizzato, Cerruti ha totalizzato più di 90 punti e si è classificata dietro The post Linda Cerruti ha vinto la medaglia di bronzo nel nuoto sincronizzato agli Europei di Glasgow appeared first on Il Post.

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Giorgio Minisini e Manila Flamini ci riprovano nel programma libero. Russia favorita : Domani, nell’ultima giornata di gare degli Europei 2018 del Nuoto sincronizzato, Manila Flamini e Giorgia Minisini tornano in scena. Dopo l’argento nella routine tecnica del duo misto, alle spalle della Russia, in casa Italia c’è voglia di riscatto. Il giudizio non ha convinto molto e si è avuta l’impressione che alla coppia formata da Mayya Gurbanberdieva ed Aleksandr Maltsev si sia un po’ chiuso gli occhi su ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Giorgio Minisini e Manila Flamini ci riprovano nel programma libero. Russia favorita : Domani, nell’ultima giornata di gare degli Europei 2018 del Nuoto sincronizzato, Manila Flamini e Giorgia Minisini tornano in scena. Dopo l’argento nella routine tecnica del duo misto, alle spalle della Russia, in casa Italia c’è voglia di riscatto. Il giudizio non ha convinto molto e si è avuta l’impressione che alla coppia formata da Mayya Gurbanberdieva ed Aleksandr Maltsev si sia un po’ chiuso gli occhi su ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Linda Cerruti è ancora di BRONZO a Glasgow nel solo tecnico. Kolesnichenko davanti a tutte : Penultima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) e l’Italia, nella prima finale in programma, conquista il BRONZO nella finale del solo tecnico grazie ad una bravissima Linda Cerruti, portando a cinque il computo delle medaglie vinte dalla squadra nostrana in questa rassegna (2 argenti e 3 bronzi) La stacanovista del gruppo azzurro, in acqua praticamente sempre in ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : l'Italia vuole l'en plein di medaglie nella penultima giornata : penultima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato al Scotstoun Sport Campus di Glasgow , Gran Bretagna, ed Italia che vuol essere ancora una volta protagonista. Dopo aver collezionato 2 argenti e 2 bronzi, la compagine guidata da Patrizia Giallombardo scenderà in ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : l’Italia vuole l’en plein di medaglie nella penultima giornata : penultima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) ed Italia che vuol essere ancora una volta protagonista. Dopo aver collezionato 2 argenti e 2 bronzi, la compagine guidata da Patrizia Giallombardo scenderà in acqua nelle finali del programma tecnico del solo con Linda Cerruti e poi nella routine tecnica della prova a squadre, dove si punta a centrare il podio in entrambi i ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : programma - orari e tv di lunedì 6 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Penultimo giorno di gare per il Nuoto sincronizzato agli Europei di Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia dopo aver vinto ieri l’argento nel libero combinato torna in vasca per altre due finali: il solo tecnico e la routine tecnica della prova a squadre. In entrambi i casi le ragazze di Patrizia Giallombardo punteranno alla conquista del podio per rimpinguare il numero di medaglie già ottenuto nelle giornata precedenti. programma, orari ...

Europei di nuoto - Miressi oro nei 100. Italia argento nel sincro combinato : A precederle solo le ragazze dell'Ucraina, vicecampionesse del mondo che approfittano dell'assenza della Russia, non iscritta alla prova del combo. Terzo posto e bronzo per la Spagna. Nella gara dei ...

Europei - argento per l'Italia nel sincro : Vince l'Ucraina, vicecampione del mondo a Budapest 2017, che anche a Londra 2016 era stata seconda e qui ha approfittato dell'assenza della Russia, che non si è iscritta nel combo ,. Ma gli assenti ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Italia d’ARGENTO nel libero combinato! L’Ucraina si impone - Russia assente : La terza giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) rimpingua il bottino tricolore in questa rassegna continentale. Dopo aver collezionato 1 argento e 2 bronzi, la compagine guidata da Patrizia Giallombardo conquista il secondo posto nella finale del libero combinato a squadre dove, anche per l’assenza della compagine russa, le carte si sono un po’ ...