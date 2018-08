Europei sincro | Italia bronzo a squadre

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : l’Italia conquista il bronzo anche nel tecnico a squadre! : Penultima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) e l’Italia, nella seconda ed ultima finale in programma quest’oggi, conquista il secondo bronzo nel programma tecnico a squadre. Dopo il terzo posto di Linda Cerruti nel solo tecnico, anche le ragazze italiane, con la ligure presente ancora in vasca, si sono tolte questa soddisfazione. Per la compagine di Patrizia ...

Europei di nuoto 2018 - i risultati di oggi 6 agosto. Cerruti bronzo nel sincro : Quadarella in finale dei 1500 sl Europei di nuoto 2018, tv e programma di oggi 6 agosto Europei di nuoto 2018, gli italiani in gara oggi 6 agosto

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : Squadre in acqua nel primo pomeriggio - nella mattina Linda Cerruti di BRONZO! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato in corso di svolgimento al Scotstoun Sports Campus di Glasgow. Il programma odierno prevede due finali in cui l’italia proverà a continuare la striscia positiva di medaglie conquistate in questa rassegna continentale (4 medaglie in 4 gare) ma dovrà vedersela con la solita Spagna e con le nazioni “guida” del movimento, Russia ...

Europei : sincro - Koch chiude undicesima : Nuoto sincronizzato:la rossocrociata Vivienne Koch ha chiuso all'undicesimo posto la gara di solo tecnico vinta dalla russa Svetlana Kolesnichenko ...

Europei nuoto - nel sincro Cerruti bronzo nel solo tecnico : GLASGOW Un altro bronzo per il marinaio Linda Cerruti: la sincronette azzurra va al ritmo di una medaglia al giorno, oggi concorre per due, e si aggiudica il terzo posto anche nel solo tecnico che si ...

Europei sincro - Cerruti bronzo nel solo tecnico : Quinta medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto sincronizzato in corso di svolgimento a Glasgow. Linda Cerruti conquista il bronzo nella finale del solo tecnico dietro alla russa Svetlana ...

Europei Nuoto Sincronizzato 2018 – L’Italia ancora sul podio : Linda Cerruti di bronzo nel solo tecnico : L’Italia del Nuoto Sincronizzato regala ancora forti emozioni agli Europei 2018 di Galsgow: Linda Cerruti di bronzo nel solo tecnico Linda Cerruti sale ancora sul podio agli Europei di Nuoto Sincronizzato a Glasgow. Dopo l’argento nel combo, il bronzo nel tecnico del duo e nel libero con la squadra, l’azzurra ha conquistato un altro bronzo nel tecnico della prova individuale. Sulle note di ‘The Double Life of ...

Europei nuoto 2018 : Linda Cerruti è di bronzo nel sincronizzato : Si arricchisce il medagliere della squadra azzurra impegnata agli Europei di Glasgow. Linda Cerruti ha conquistato la medaglia di bronzo nel nuoto sincronizzato: 27.5000 nell'esecuzione, 27.2000 nell'...

Linda Cerruti ha vinto la medaglia di bronzo nel nuoto sincronizzato agli Europei di Glasgow : L’italiana Linda Cerruti ha vinto la medaglia di bronzo nel programma tecnico del nuoto sincronizzato agli Europei in corso a Glasgow. Nella penultima giornata di gare del nuoto sincronizzato, Cerruti ha totalizzato più di 90 punti e si è classificata dietro The post Linda Cerruti ha vinto la medaglia di bronzo nel nuoto sincronizzato agli Europei di Glasgow appeared first on Il Post.

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Giorgio Minisini e Manila Flamini ci riprovano nel programma libero. Russia favorita : Domani, nell’ultima giornata di gare degli Europei 2018 del Nuoto sincronizzato, Manila Flamini e Giorgia Minisini tornano in scena. Dopo l’argento nella routine tecnica del duo misto, alle spalle della Russia, in casa Italia c’è voglia di riscatto. Il giudizio non ha convinto molto e si è avuta l’impressione che alla coppia formata da Mayya Gurbanberdieva ed Aleksandr Maltsev si sia un po’ chiuso gli occhi su ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Giorgio Minisini e Manila Flamini ci riprovano nel programma libero. Russia favorita : Domani, nell’ultima giornata di gare degli Europei 2018 del Nuoto sincronizzato, Manila Flamini e Giorgia Minisini tornano in scena. Dopo l’argento nella routine tecnica del duo misto, alle spalle della Russia, in casa Italia c’è voglia di riscatto. Il giudizio non ha convinto molto e si è avuta l’impressione che alla coppia formata da Mayya Gurbanberdieva ed Aleksandr Maltsev si sia un po’ chiuso gli occhi su ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Linda Cerruti è ancora di BRONZO a Glasgow nel solo tecnico. Kolesnichenko davanti a tutte : Penultima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) e l’Italia, nella prima finale in programma, conquista il BRONZO nella finale del solo tecnico grazie ad una bravissima Linda Cerruti, portando a cinque il computo delle medaglie vinte dalla squadra nostrana in questa rassegna (2 argenti e 3 bronzi) La stacanovista del gruppo azzurro, in acqua praticamente sempre in ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : l'Italia vuole l'en plein di medaglie nella penultima giornata : penultima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato al Scotstoun Sport Campus di Glasgow , Gran Bretagna, ed Italia che vuol essere ancora una volta protagonista. Dopo aver collezionato 2 argenti e 2 bronzi, la compagine guidata da Patrizia Giallombardo scenderà in ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : l’Italia vuole l’en plein di medaglie nella penultima giornata : penultima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) ed Italia che vuol essere ancora una volta protagonista. Dopo aver collezionato 2 argenti e 2 bronzi, la compagine guidata da Patrizia Giallombardo scenderà in acqua nelle finali del programma tecnico del solo con Linda Cerruti e poi nella routine tecnica della prova a squadre, dove si punta a centrare il podio in entrambi i ...