Europei nuoto | Quadarella in finale nei 1500 stile libero

Europei nuoto 2018 – Simona Quadarella ancora protagonista : l’azzurra in finale nei 1500 sl col miglior tempo : Simona Quadarella da favola agli Europei di Nuoto 2018: l’azzurra stacca il pass per la finale dei 1500 sl di Glasgow col miglior tempo Simona Quadarella si è qualificata con il miglior tempo assoluto alla finale dei 1500 stile libero degli Europei di Nuoto in corso a Glasgow. L’azzurra ha chiuso le batterie con il miglior crono di 16’05”33 e martedì darà la caccia al secondo oro in questa rassegna continentale dopo ...

Nuoto - Europei 2018 : batterie 6 agosto. Simona Quadarella in scioltezza - ottima Margherita Panziera : Quarta giornata di gare, al Tollcross International Swimming Centre a Glasgow (Gran Bretagna), degli Europei 2018 di Nuoto. Questa mattina si sono tenute le batterie delle specialità in piscina. Andiamo a raccontarvi i risultati del darsi in vasca. 200 stile libero uomini Le fatiche della 4×200 stile libero maschile si fanno sentire nei ragazzi italiani, stupendi ieri con un bronzo inaspettato. Solo Filippo Megli ritroveremo, infatti, in ...

Europei nuoto Sincronizzato 2018 – L’Italia ancora sul podio : Linda Cerruti di bronzo nel solo tecnico : L’Italia del Nuoto Sincronizzato regala ancora forti emozioni agli Europei 2018 di Galsgow: Linda Cerruti di bronzo nel solo tecnico Linda Cerruti sale ancora sul podio agli Europei di Nuoto Sincronizzato a Glasgow. Dopo l’argento nel combo, il bronzo nel tecnico del duo e nel libero con la squadra, l’azzurra ha conquistato un altro bronzo nel tecnico della prova individuale. Sulle note di ‘The Double Life of ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Giorgio Minisini e Manila Flamini ci riprovano nel programma libero. Russia favorita : Domani, nell’ultima giornata di gare degli Europei 2018 del Nuoto sincronizzato, Manila Flamini e Giorgia Minisini tornano in scena. Dopo l’argento nella routine tecnica del duo misto, alle spalle della Russia, in casa Italia c’è voglia di riscatto. Il giudizio non ha convinto molto e si è avuta l’impressione che alla coppia formata da Mayya Gurbanberdieva ed Aleksandr Maltsev si sia un po’ chiuso gli occhi su ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : 6 agosto. Raniste e delfinisti avanti in batteria! L’Italia ci crede nella mista mista. Torna Simona Quadarella : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2018 DI OGGI (LUNEDI’ 6 AGOSTO) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow. Un’altra giornata interessante si prospetta per i colori azzurri. Simone Sabbioni e Luca Pizzini saranno gli osservati speciali negli atti conclusivi dei 100 dorso uomini e dei 200 rana maschili. Il romagnolo, dopo aver ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Linda Cerruti è ancora di BRONZO a Glasgow nel solo tecnico. Kolesnichenko davanti a tutte : Penultima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) e l’Italia, nella prima finale in programma, conquista il BRONZO nella finale del solo tecnico grazie ad una bravissima Linda Cerruti, portando a cinque il computo delle medaglie vinte dalla squadra nostrana in questa rassegna (2 argenti e 3 bronzi) La stacanovista del gruppo azzurro, in acqua praticamente sempre in ...

Nuoto - Italia terza nel medagliere agli Europei di Glasgow : Italia terza nel medagliere agli europei di Nuoto di Glasgow dopo le prime tre giornate. Sono già 13 le medaglie totali con due ori conquistati dai 19enni Simona Quadarella negli 800 stile libero e Alessandro Miressi nei 100 s.l. Sabato Simona ha rifilato 5 secondi di stacco alle avversarie e frantumato il primato Italiano di un’altra romana come lei, Alessia Filippi, abbassandolo a 8:16:35, quasi un secondo in meno del record che ...

