Europei Ciclismo su pista 2018 – Letizia Paternoster dà spettacolo nell’omnium | è bronzo!

Ciclismo su pista - Europei 2018 : splendida medaglia di bronzo per Letizia Paternoster nell’omnium : Torna sul podio l’Italia agli Europei di Ciclismo su pista. Al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow il Bel Paese torna a brillare con la giovane stellina Letizia Paternoster che nella specialità dell’omnium al femminile trova una magnifica medaglia di bronzo. Quattro prove disputate con grande autorità, nonostante l’inesperienza, dalla 19enne azzurra: se il futuro è tutto dalla sua parte, anche nel presente può iniziare a gioire ...

Europei Ciclismo su pista 2018 – Super 6° posto per Miriam Vece nei 500m a cronometro : oro a Shmeleva : Ottimo 6° posto per Miriam Vece nella finale dei 500m a cronometro femminili: l’azzurra sfiora il record italiano, ritoccato in mattinata. Medaglia d’oro alla russa Daria Shmeleva Sfrecciano le bici sulla pista del Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow, Scozia, per le finali degli Europei di Ciclismo su pista 2018. Nella finale dei 500m a cronometro femminili, Miriam Vece si conferma in grande forma. L’azzurro, come da pronostico, non ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : Letizia Paternoster in lotta per le medaglie nell’omnium : Si è da poco conclusa la sessione pomeridiana della quinta giornata degli Europei di Ciclismo su pista: al Sir Chris Hoy Velodrome tante gare in programma, un solo titolo assegnato e un’italiana in lotte per le medaglie per quanto riguarda la serata. Letizia Paternoster ha esordito al meglio per quanto riguarda l’omnium al femminile: una più che discreta quarta piazza nello scratch, prova inaugurale, dominata dalla campionessa del ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : Letizia Paternoster in lotta per le medaglie nell’omnium : Si è da poco conclusa la sessione pomeridiana della quinta giornata degli Europei di Ciclismo su pista: al Sir Chris Hoy Velodrome tante gare in programma, un solo titolo assegnato e un’italiana in lotte per le medaglie per quanto riguarda la serata. Letizia Paternoster ha esordito al meglio per quanto riguarda l’omnium al femminile: una più che discreta quarta piazza nello scratch, prova inaugurale, dominata dalla campionessa del ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2018 in DIRETTA : Letizia Paternoster quarta provvisoria nell’omnium : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Altri quattro titoli in palio oggi al Sir Chris Hoy Velodrome. Per l’Italia i riflettori saranno puntati su Letizia Paternoster, che andrà a caccia delle medaglie nell’omnium. La giovane azzurra, dopo le tante vittorie in ambito giovanile, è pronta a trovare il grande acuto anche tra i senior. Ci proveranno poi anche ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2018 in DIRETTA : Letizia Paternoster - debutto in società tra le grandi dell’omnium : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Altri quattro titoli in palio oggi al Sir Chris Hoy Velodrome. Per l’Italia i riflettori saranno puntati su Letizia Paternoster, che andrà a caccia delle medaglie nell’omnium. La giovane azzurra, dopo le tante vittorie in ambito giovanile, è pronta a trovare il grande acuto anche tra i senior. Ci proveranno poi anche ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : Letizia Paternoster a caccia di un sogno nell’omnium : Quinta giornata per quanto riguarda gli Europei di Ciclismo su pista, che si apprestano ad avviarsi alla conclusione al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow (Scozia). Altri quattro titoli ed altre dodici medaglie in palio in terra scozzese: l’Italia, dopo una domenica deludente, con Filippo Ganna ed Elisa Balsamo fuori dal podio, vuol tornare a rimpinguare il medagliere. Prima finale di giornata, quella inserita da poco nel programma ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : tutti gli italiani in gara lunedì 6 agosto. Gli orari e il programma : Oggi (lunedì 6 agosto) si svolgerà la quinta giornata degli Europei di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Glasgow (Gran Bretagna). Al Sir Chris Hoy Velodrome si assegneranno altri quattro titoli. L’Italia sogna ancora in grande e vuole conquistare altre medaglie. Gli Europei di Ciclismo su pista saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirli anche ...

Bastianelli oro agli Europei di ciclismo : Marta Bastianelli ha vinto la medaglia d'oro nella prova in linea femminile agli Europei di ciclismo di Glasgow. Su un circuito di 14,4 chilometri ripetuto nove volte, per un totale di 129,6 ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : programma - orari e tv di lunedì 6 agosto : Oggi (lunedì 6 agosto) si svolgerà la quinta giornata degli Europei di Ciclismo su pista a Glasgow (Gran Bretagna). Al Sir Chris Hoy Velodrome gli atleti lotteranno per le medaglie in quattro specialità: madison e velocità maschile, omnium e 500m cronometro femminile. L’Italia cercherà di aumentare ulteriormente il proprio bottino, puntando su Letizia Paternoster nell’omnium. Gli Europei di Ciclismo su pista saranno trasmessi in diretta tv su ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : Liam Bertazzo settimo nella corsa a punti. Domino russo nella velocità femminile : Si è conclusa la quarta giornata degli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). nella sessione serale al Sir Chris Hoy Velodrome si sono assegnate le medaglie in tre specialità, andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. nella corsa a punti Liam Bertazzo si piazza al settimo posto. L’azzurro ha fatto una buona gara, riuscendo a conquistare per due volte il giro e vincendo uno sprint, ma non ha avuto la forza per fare la ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2018 in DIRETTA : deludente Filippo Ganna. Elisa Balsamo quinta nell’eliminazione : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei di Ciclismo su pista 2018 della giornata di domenica 5 agosto. Dopo i trionfi dei giorni scorsi, l’Italia non vuole più fermarsi. Oggi caliamo l’asso Filippo Ganna: il campione d’Europa e del mondo carica partirà con i favori del pronostico nell’inseguimento individuale, dove dovrà vedersela in particolare con il portoghese Ivo OLIVEira, già sconfitto in finale nella ...

Europei di ciclismo : Marta Bastianelli vince l'oro nella prova su strada : ... nella squadra schierata oggi c'erano anche il bronzo olimpico Longo Borghini, la due volte iridata su strada Bronzini, la tre volte campionessa italiana Cecchini e la fresca campionessa del mondo , ...

Ciclismo femminile - Europei 2018 : le pagelle. Volata dominata da Marta Bastianelli - grande prova di tutte le azzurre. Olanda battuta : Trionfo azzurro nella prova in linea femminile degli Europei di Ciclismo su strada a Glasgow (Gran Bretagna). Marta Bastianelli si è laureata campionessa europea con una Volata regale, battendo l’olandese Marianne Vos, campionessa uscente, e la tedesca Lisa Brennauer. Andiamo quindi a scoprire i voti delle protagoniste odierne con le pagelle della corsa. PAGELLE Europei Ciclismo femminile Marta Bastianelli 10: l’anno magico della laziale, che è ...