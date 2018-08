: Tutta la felicità di Marta #Bastianelli per la conquista della medaglia d'oro nella prova su strada ai campionati e… - RaiSport : Tutta la felicità di Marta #Bastianelli per la conquista della medaglia d'oro nella prova su strada ai campionati e… - Agenzia_Ansa : #Ciclismo: Europei strada, oro #Bastianelli. L'azzurra ha vinto allo sprint. Al quarto posto la Cecchini. La dedica… - ilpost : La ciclista italiana Marta Bastianelli ha vinto l’oro nel ciclismo su strada ai campionati europei -

Prosegue l'ottimo momento dellaitaliana. Aglidi Glasgow arriva la medaglia di bronzo nell'Omnium per Letizia. L'azzurra,dopo i tanti risultati a livello giovanile e l'argento nell'inseguimento a squadre in questa rassegna continentale. chiude al terzo posto alle spalle dell'olandese Kirsten Wild, oro, e della britannica Katie Archibald, seconda. Miriam Vece ha chiuso invece in quinta posizione i 500 metri con il tempo di 34"329. Vince la russa Daria Shmeleva, già al terzo oro finora.(Di lunedì 6 agosto 2018)