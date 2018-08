Esplosione Bologna | cosa è successo e cosa sappiamo

Bologna - violenta Esplosione in autostrada : sale a 84 il numero dei feriti - 3 gravi [FOTO e VIDEO] : 1/39 Foto di Massimo Paolone / LaPresse ...

Esplosione Bologna - dinamica incidente : l'autocisterna tampona e scoppia VIDEO : È stata l'autocisterna a tamponare il mezzo che la precedeva e a provocare l'incendio che ha generato la violenta Esplosione sull'A14 a Borgo Panigale, Bologna. Lo si evince chiaramente dal VIDEO choc dell'incidente diffuso dalla polizia che riprende attimo per attimo la tragedia. L'autista dell'autobotte sembra non accorgersi della coda dovuta al traffico intenso e centra in pieno il camion che lo precede senza nemmeno rallentare. I due mezzi ...

A14 - Esplosione CAMION A BOLOGNA 2 MORTI E 100 FERITI/ Ultime notizie Borgo Panigale : il video dello scoppio : Incendio a BOLOGNA ed esplosioni sulla A14 a Borgo Panigale: video. Ultime notizie incidente: coinvolto un tir, crollato il ponte della tangenziale, 3 MORTI e 70 FERITI(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 19:27:00 GMT)

Bologna - violenta Esplosione in autostrada : ecco il VIDEO che rivela le cause del disastro : Drammatico incidente in A14 a Borgo Panigale. E’ stata l’autocisterna a tamponare il mezzo che lo precedeva a provocare l’incendio che ha provocato la violenta esplosione. L’autista dell’autocisterna non si è probabilmente accorto che si stava formando una coda dovuta al traffico intenso ed ha centrato in pieno il camion che lo precedeva. I due mezzi si sono immediatamente incendiati e sono esplosi dopo qualche ...

Bologna - violenta Esplosione in autostrada : chiesta la veritica della qualità dell’aria : 1/45 Foto di Massimo Paolone / LaPresse ...

Esplosione A14 Bologna - cosa fare : tutte le indicazioni della polizia stradale : Disagi e traffico in tilt lungo l'autostrada A14, all'altezza di Bologna Borgo Panigale: ecco tutte le indicazione della polizia stradale per chi deve compiere lunghi viaggi o spostamenti urbani.Continua a leggere

Bologna - Esplosione sul Raccordo a Borgo Panigale : 2 morti - 70 feriti - molti gravi : Inferno a Borgo Panigale, Bologna, dove un'autocisterna carica di Gpl è esplosa sul Raccordo a seguito di un incidente causando il crollo del viadotto. Il bilancio, ancora parziale,...

