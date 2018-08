Era proprio vero | Di Maio a Monte San Pietrangeli

“Ma… Sei te? Grandeeee!!!”. Vede un autostoppista e si ferma. Era proprio ‘lui’ : “Ma sei te? Grande!!!”. Sì che è lui. E mica se l’immaginava questo giovane automobilista, nemmeno lontanamente, di dare un passaggio proprio a un vip. Isola d’Elba, giorno. Fa caldo, molto caldo, come dice l’artista nel video che ha condiviso su Facebook e che, ovviamente, è stato apprezzato, commentato e condiviso da tantissimi fan. È con un amico e prova a fare l’autostop per avere un passaggio. All’inizio ...

Perché la nascita della ConfedErazione viene celebrata proprio il 1° agosto? : Tuttavia, fino al XIX secolo, il giuramento sul Rütli è stato fatto risalire all'8 novembre 1307, sulla base di una cronaca del Medioevo. Questa data è stata messa in dubbio soltanto con la ...

Assassinata nel suo lettino : la baby stella del cinema è morta così. Era proprio il 27 luglio : Oggi è sepolta al Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles e i più giovani non lo ricorderanno, ma il 27 luglio di 30 anni fa, nel 1988, Judith Barsi, baby stella del cinema e della tv fu trovata morta nel letto della sua villa di Los Angeles. Assassinata e data alla fiamme. Oltre a lei, anche i suoi genitori furono trovati morti. I più giovani non ricorderanno la notizia che scioccò gli Stati Uniti e il mondo intero, ma probabilmente ...

“Te ne sei andata proprio oggi - alla mia età”. Antonella Clerici - un lutto che non passerà mai : Un momento davvero particolare nella carriera di quella che senza ombra di dubbio può essere considerata una delle conduttrici più amate nella storia del piccolo schermo italiano. Di chi stiamo parlando? Di Antonella Clerici, che il prossimo 6 dicembre compirà gli anni e veleggia spedita verso la ricorrenza numero sessanta. Una vita alla conduzione di uno dei programmi entrati di diritto nel cuore degli spettatori, quel La Prova del Cuoco ...

Il nuovo dramma di Sara Tommasi : proprio ora che Era tornata a sorridere. Una notizia dolorosissima : “Pensavo di non venirne più fuori, pensavo di morire”, queste le parole che Sara Tommasi, ex showgirl 36enne ha usato qualche mese fa per raccontare a Nina Palmieri de Le Iene la sua malattia. Prima di ammalarsi, Sara è una delle showgirl più amate: brillante, bella, sensuale, intelligente. Poi il buio. “Ero un morto che camminava a causa del disturbo bipolare, l’ha detto il mio psichiatra”. E ha aggiunto: ...

In Assassin’s Creed Odyssey ognuno metterà in pratica il proprio credo : Cresce l’attesa per Assassin’s Creed Odyssey, il nuovo capitolo della fortunata serie targata Ubisoft che si appresta a fare la propria comparsa sul mercato videoludico agli albori del prossimo autunno. Un episodio che porterà gli utenti a calpestare il suolo dell’antica Grecia in un’epoca storica che, tirando le somme, c’entra poco o nulla con la fratellanza degli assassini. Quattrocento gli anni che lo separano da Assassin’s Creed Origins, ...

Si tuffano in mare per ‘celebrare’ il proprio matrimonio e quello che gli capita è assurdo. “Dai amore… sposa bagnata - sposa fortunata”. Invece stanno lettEralmente rischiando la vita : sposa bagnata, sposa fortunata. Si dice così, cercando di evitare la delusione che nel giorno più importante della propria vita (anche questo un eufemismo) il cielo è ricoperto di nuvole. Ma c’entra poco la pioggia con la storia che vi stiamo per raccontare: i protagonisti di questa assurda vicenda sono una coppia voleva celebrare il loro matrimonio in modo diverso: tuffandosi in mare per avere un bel ricordo. Sfortunatamente, tutto è ...

“È successo proprio…”. Baby Rodriguez e il permesso di soggiorno : la verità di Chechu. Era stata beccata dalla polizia con il documento scaduto : Cecilia Rodriguez è tornata a parlare della piccola disavventura riguardante il suo permesso di soggiorno che le è capitata durante una vacanza a Capri. Tutta ‘colpa’ del direttore di Chi Alfonso Signorini che nel corso di una diretta web da Capri, dove la sorella di Belen si trovava da alcuni giorni per partecipare a una manifestazione di sport e spettacolo insieme al fidanzato Ignazio Moser, ha rivelato per scherzo il particolare del ...

“Numero uno!”. Elenoire Casalegno - l’estate 2018 è sua : il topless è da urlo. A FormentEra la showgirl mette in mostra un fisico da urlo. A 41 anni non ha proprio nulla di invidiare alle colleghe più giovani : “Pensavo di aver perso la via di casa e invece a Formentera, al Big Store, l’ho ritrovata. Posso allontanare i miei piedi, ma non il mio cuore”, così un anno fa scriveva Elenoire Casalegno su Instagram. Quasi dodici mesi dopo la bionda conduttrice è tornata sul luogo del delitto. E lo ha fatto concedendo degli scatti mozzafiato.Di buon mattino Elenoire è scesa solitaria in spiaggia e, per un’abbronzatura più uniforme, ha deciso di ...

Alessandra Appiano - lettEra del marito Nanni Dalbecchi/ "Una donna dedita alla cura del proprio aspetto" : Alessandra Appiano, lettera del marito Nanni Dalbecchi: “Era una donna buona, dopo la malattia è cambiato tutto”. Il compagno ricorda così la 59enne scrittrice scomparsa a inizio mese(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 14:10:00 GMT)

Expo - la procura genErale ricorre contro proscioglimento di Sala : 'Uso improprio dei poteri di deroga' : MILANO La procura generale di Milano ha depositato il ricorso contro il proscioglimento e chiede il rinvio a giudizio del sindaco di Milano Giuseppe Sala . Nel suo ruolo di ex commissario unico di ...

Da Kim Kardashian a Naomi Campbell - alla sErata CFDA Fashion Awards c’Erano proprio tutte [GALLERY] : La serata CFDA Fashion Awards 2018 di New York ha assegnato importanti premi a personaggi di spicco del mondo della moda Da Naomi Campbell a Gigi Hadid: c’erano proprio tutte alla serata CFDA Fashion Awards 2018 di New York. La giuria, formata da personaggi di spicco della moda mondiale, si è riunita per decidere a chi quest’anno sarebbero dovuti andare i premi in palio. Naomi Campbell ha ricevuto il suo personale riconoscimento, ...