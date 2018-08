Energia | le novità del progetto BALANCE per creare una rete elettrica flessibile

meteoweb.eu

: RT @notebookitalia: Vista l'afa di questi giorni, vi segnaliamo le ultime novità per Ambi Climate: geolocalizzazione via GPS da smartphone,… - netbookitalia : RT @notebookitalia: Vista l'afa di questi giorni, vi segnaliamo le ultime novità per Ambi Climate: geolocalizzazione via GPS da smartphone,… - antonellaa262 : Ci vorranno ancora due anni per la completa liberalizzazione del mercato dell’energia e del gas, inizialmente previ… - UtilitiesPress : RT @UTILITALIA: Il Quotidiano di #Utilitalia ULTIME del #2agosto! Scopri tutte le novità di oggi dal mondo dei servizi pubblici di #acqua,… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Realizzare unacon sistemi di accumulo flessibili per incrementare l’utilizzo delle fonti rinnovabili. È questo l’obiettivo deleuropeoche vede impegnata l’ENEA, insieme ad altri 7 centri di ricerca e università europei, per mettere a punto un “benchmark” produttivo delle celle a combustibile Re-SOC (Reversible Solid Oxide Cells). “Questi dispositivi elettrochimici funzionano quasi come delle batterie, ma con una differenza sostanziale: non sono un sistema chiuso, per cui invece di accumulareal loro interno, convertono sul momento l’chimica fornita da un combustibile ine viceversa”, spiega il ricercatore ENEA Stephen McPhail. “Si tratta di un processo conveniente per compensare, ad esempio, le fluttuazioni inerenti alle fonti dieolica e fotovoltaica che possono intercorrere fra un giorno molto ventoso e ...