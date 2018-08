ENEA | al via il progetto europeo BALANCE

Agrigento capitale del divertimento - in migliaia in strada tra Via AtENEA e San Leone : Stanno ottenendo grandissimo successo di pubblico lo Street Food, la manifestazione dedicata al cibo di strada, a San Leone, e R-Estate a Girgenti l'evento di arte, spettacoli, musica e cultura e che si tiene nel centro di Agrigento.

Eni : avviata partnership con ENEA per attività di ricerca scientifica e tecnologica : In particolare, le parti valuteranno tematiche legate all'economia circolare e nuovi modelli economici sostenibili, alla produzione di energia a basse o nulle emissioni di gas serra, tra cui solare a ...

Eni ed ENEA avviano partnership per attività di ricerca scientifica e tecnologica congiunte : Eni ed ENEA hanno siglato una partnership per l’avvio di attività di ricerca congiunte nell’ambito di aree tecnologiche e scientifiche strategiche per Eni e di potenziale grande impatto per il Paese come l’economia circolare, le energie alternative e la tutela ambientale. L’intesa (Memorandum of Understanding) tra le parti è stata firmata oggi a Roma presso la sede dell’Agenzia dal Presidente dell’ENEA, Federico Testa, e dall’Amministratore ...

ENEA - al via nuove procedure antifalsificazione prestazioni elettrodomestici : Enea, Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Istituto italiano del marchio di qualità , IMQ , danno il via al progetto europeo ANTICSS - Anti-Circumvention of Standards for better market ...

ENEA - al via candidature Premio Energy Manager 2018 : Teleborsa, - Sono iniziate, oggi 27 Giugno, le candidature per il Premio Energy Manager 2018, organizzato dalla Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia , FIRE, in collaborazione con ENEA ...

ENEA - al via candidature Premio Energy Manager 2018 : Sono iniziate, oggi 27 Giugno, le candidature per il Premio Energy Manager 2018, organizzato dalla Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia , FIRE, in collaborazione con ENEA e KeyEnergy. ...

ENEA - al via progetto MAD in Monti : modello per efficientamento quartieri storici : Teleborsa, - Creare sinergie tra le varie attività produttive del territorio, valorizzare le tecniche degli antichi mestieri e rilanciare il quartiere attraverso un programma di efficientamento ...

ENEA : al via Matera 2019 - il progetto di turismo sostenibile : In vista di Matera 2019 - Capitale europea della cultura - ENEA ha sviluppato, insieme agli studenti di due istituti locali nell'ambito di un percorso di Alternanza Scuola Lavoro , otto itinerari per ...

ENEA : al via Matera 2019 - il progetto di turismo sostenibile : Teleborsa, - In vista di Matera 2019 - Capitale europea della cultura - ENEA ha sviluppato, insieme agli studenti di due istituti locali nell'ambito di un percorso di Alternanza Scuola Lavoro , otto ...

Industria 4.0 : al via laboratorio ENEA di componenti hi-tech per aerei - motori e protesi medicali : Produrre futuri ‘inchiostri’ per la stampa 3D di componenti hi-tech per aerei, parti di motore per automobili e, in prospettiva, protesi medicali. Sono questi i principali settori del laboratorio ENEA sui materiali avanzati MAIA, che conta su un finanziamento di circa 4 milioni di euro della Regione Lazio. Il laboratorio “Materiali Avanzati in una Infrastruttura Aperta” – da qui l’acronimo MAIA – nascerà nel Centro Ricerche ENEA di Casaccia a ...

Salute - ENEA : biotech - al via servizi di trasferimento tecnologico per PMI : Nuove tecniche di indagine sulle malattie genetiche, diete personalizzate per la prevenzione di fattori di rischio come la colesterolemia, ma anche sistemi diagnostici per il riconoscimento precoce e il trattamento mirato di infezioni ospedaliere. Sono le tre linee di ricerca dei servizi offerti dall’innovativa Piattaforma BIOSERVICE per le aziende biotecnologiche della Regione Lazio. Realizzata dal Consorzio In.Bio – che riunisce ENEA e ...

ENEA - formazione : al via le iscrizioni alla Summer school in efficienza energetica : Al via le iscrizioni alla 6a edizione della Summer school in efficienza energetica organizzata dall’ENEA, in collaborazione con ISNOVA e Città Metropolitana di Roma Capitale. I corsi prevedono 80 ore di lezioni intensive e attività sul campo con 50 borse di studio a copertura totale dei costi (materiali e pasti compresi). Sono questi alcuni numeri dell’iniziativa che nasce nell’ambito della Campagna nazionale “Italia in classe A” condotta ...