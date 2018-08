Egitto-Italia | Gran imam Al Azhar riceve ministro Moavero | focus su pluralismo religioso

Regeni - Moavero in Egitto : prima visita di un ministro italiano dall'omicidio. "Anche il Cairo vuole verità" : Il ministro degli Esteri ha espresso soddisfazione, durante una conferenza stampa congiunta con il capo della diplomazia Ameh Shoukry, per la volontà del governo egiziano di arrivare a risultati concreti sulla scomparsa del ricercatore

Egitto-Italia : ministro Esteri Moavero Milanesi in visita nel paese da domani : A seguire incontrerà il primo ministro egiziano, Mostafa Kemal Madbouly, e successivamente il Grande Imam di Al Azhar , il centro islamico egiziano fra i più prestigiosi del mondo arabo sunnita, , ...

Italia-Egitto : Salvini - scambio commerciale dovrà tornare a crescere : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Con Al Sisi abbiamo parlato anche di economia, sviluppo economico, di scambi commerciali che devono tornare a crescere, di azienda italiane che hanno voglia di tornare ad investire in Egitto, di un’azienda come Eni sta garantendo prosperità e lavoro in Egitto e Italia. Abbiamo ringraziata per la sicurezza che viene garantita alle imprese italiane”. Lo ha detto Matteo Salvini che oggi ha ...

Caso Regeni - Conte : “Verità per Giulio”/ Ultime notizie : famiglia in Egitto con le istituzioni italiane? : Caso Regeni, premier Giuseppe Conte incontra genitori a Palazzo Chigi: “Verità per Giulio”. Le Ultime notizie: famiglia in Egitto con le istituzioni italiane? Spunta l'ipotesi.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 22:12:00 GMT)

Pentathlon - Mondiali universitari Budapest 2018 : splendido argento per l’Italia nel team event alle spalle dell’Egitto : L’Italia ha vinto la medaglia d’argento nel team event dei Mondiali universitari 2018 di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Budapest, in Ungheria. Ottima prova dei nostri Riccardo Agazzotti, Alessandro Colasanti, Emma Rinaudo e Roberto Micheli, che hanno concluso con 1454 punti, alle spalle dell’Egitto a quota 1463 e davanti alla Polonia con 1407. I nostri pentathleti hanno provato fino alla fine a sopravanzare gli ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia vola in finale - demolito l’Egitto! Azzurri a caccia dell’oro : L’Italia vola in finale nel torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. La nostra Nazionale ha surclassato l’Egitto per 3-0 (25-14; 25-20; 25-19) e domenica affronterà la vincente dell’altra semifinale tra Spagna e Grecia. Gli Azzurri si sono imposti in 77 minuti di gioco con assoluta disinvoltura, lasciando soltanto le briciole ...

Egitto - Eni scopre Noor : ‘Più grande giacimento di gas del Mediterraneo’. Ma per l’Italia sono problemi : Secondo uno dei pochi giornali egiziani di solito attendibili, al-Masry al-Ayoum, di fronte alle coste dell’Egitto l’Eni ha scoperto un giacimento di gas, Noor, che ha dimensioni pari a tre volte il gigantesco giacimento di Zohr, individuato nel 2015 e ritenuto all’epoca il più grande del Mediterraneo. Le trivellazioni esplorative, ha spiegato a Reuters il portavoce del ministero del Petrolio e delle Risorse Minerarie Hamdi Abel Aziz, avranno ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Egitto e Grecia-Spagna le due semifinali. Azzurri favoriti : Oggi si sono disputati i quarti di finale del torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. L’Italia ha surclassato la Croazia con un netto 3-0 (25-18; 25-18; 25-23) e si è così assicurata la sfida contro l’Egitto, capace di surclassare la Turchia per 3-0 (26-24; 25-18; 25-15). I favoriti Azzurri se la dovranno vedere contro i Faraoni e ...

Ascolti - oltre 5 - 3 mln per Russia-Egitto su Italia 1 : Mondiali di calcio senza rivali alla prova dell’Auditel, nonostante l’assenza degli Azzurri. Ieri la partita Russia-Egitto, trasmessa da Italia 1, ha ottenuto 5.316.000 telespettatori, con il 24.3% di share, stravincendo gli Ascolti del prime time. Al secondo posto, su Rai1, lo show ‘Con Il Cuore – Nel Nome di Francesco’, condotto da Carlo Conti e visto da 3.017.000 telespettatori con il 14.8% di share. Terzo ...