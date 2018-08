Editoriale | ”Controsensi pallonari italici” di Stefano Ravaglia

lanotiziasportiva

(Di lunedì 6 agosto 2018) L’euforia per CR7, la Serie A spendacciona, i problemi di Nazionale e categorie minori. Tutte le contraddizioni del calcio italiano nell’di. L’euforia per l’acquisto di Cristiano Ronaldo è soltanto all’inizio. Il nuovo fenomeno della Juventus non ha ancora indossato gli scarpini che tutte le maglie sono andate esaurite: 55 mila vendute, contro le 41 mila che si vendono interamente in una stagione. Verrebbe da dire, “tutti quei soldi” per un calciatore. Sì, ma la Juventus negli anni ha costruito un modello virtuoso, passando da Krasic a Cristiano Ronaldo, fatto di stadio di proprietà, dirigenti al loro posto e ciascuno con la propria competenza, lungimiranza e fidelizzazione dei tifosi, nonché un bilancio per il terzo anno consecutivo in attivo di circa 42 milioni. Nonostante i ricavi commerciali siano ancora migliorabili e distanti anni luce ...