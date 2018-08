“Ecco dove è stato sepolto” Marchionne | il mistero e la soffiata clamorosa

Inter - il futuro di Vidal lo svela il figlio : “Ecco dove andrà” - intanto Vrsaljko sbarca a Milano : Arturo Vidal in procinto di lasciare il Bayern Monaco, il futuro del calciatore cileno lo ha svelato il figlio Alonsito: tutti i dettagli “Tanti mi chiedono dove andrà a giocare mio papà. Posso dire che ci sono due opzioni: il Barcellona e l’Inter”. Sono le parole del figlio di Arturo Vidal, Alonsito, il quale su Youtube ha parlato della prossima destinazione del padre. Dunque affare avviato con l’Inter, ma occhio ...

Iushra - ricerche bimba scomparsa nei boschi di Brescia/ Ultime notizie : testimone - “Ecco dove l'ho vista” : Iushra, ricerche della bimba scomparsa nei boschi di Brescia: Ultime notizie da Serle. Un testimone rivela: “ecco dove l'ho vista”. Una sensitiva conferma la segnalazione, ma...(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 16:09:00 GMT)

Fabio Aru - l’intolleranza al glutine e il no a Tour e a Tricolore : “Ecco da dove riparto” : Fabio Aru e il dopo Giro d’Italia: i problemi fisici e le rinunce al Tour de France e ai Campionati italiani di ciclismo Un Giro d’Italia che ha lasciato l’amaro in bocca a Fabio Aru e tutti i suoi fan. Dopo il forfait a cui è stato costretto lo scorso anno, all’edizione del Centenario, il sardo è voluto tornare alla grande corsa a tappe, quest’anno, per far bene. Il Cavaliere dei Quattro Mori non è però riuscito ad ...

“Ecco dove l’abbiamo trovato”. Il bimbo - autistico - era scomparso poche ore prima. Una tragedia senza pari : Ci sono casi di persone scomparse che hanno un lieto fine e altri che purtroppo si concludono nel peggiore dei modi. La storia del piccolo Dalton, il bambino dolcissimo che vedete nella foto, appartiene alla seconda categoria. I suoi genitori, i signori Robertson, hanno infatti ricevuto la notizia che nessuna mamma e nessun papà vorrebbe mai sentire: l’hanno trovato morto. Si era allontanato da casa il piccolo, sei anni, residente ...

Mercato NBA – Chris Paul svela il futuro di LeBron James : “Ecco dove andrà” : Chris Paul ha dato un importante indizio sul futuro di LeBron James: secondo il playmaker dei Rockets il Re vuole Los Angeles L’estate é appena iniziata, ma in NBA non c’é tempo per riposarsi: a breve il Mercato dei free agent entrerà nel vivo. Il nodo principale da sciogliere é quello legato al futuro di LeBron James. Il numero 23 dei Cavs dovrebbe lasciare, con grande probabilità l’Ohio per accasarsi in un team in grado di ...

“Mia moglie è ancora viva”. Scomparsa Roberta Ragusa - Antonio Logli choc. “Ecco dove si trova” : Sono trascorsi sei anni da quando Roberta Ragusa è Scomparsa. Era la notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012 e a San Giuliano, Pisa, si perse ogni sua traccia. Il marito Antonio Logli, accusato di omicidio volontario e distruzione del cadavere, è stato condannato a 20 anni di reclusione il 21 dicembre 2016, con rito abbreviato. La sera della Scomparsa dall’abitazione in cui viveva Roberta Ragusa insieme al marito e ai loro due figli, a Gello ...

Messi addio al Barcellona? “Ecco dove vorrei chiudere la carriera” : Leo Messi è ancora ben lontano dalla fine della sua carriera, ma già un pensierino al futuro sta passando per la mente della Pulce. Intervistato da Canal 13, il fenomeno del Barcellona, ha dichiarato amore al suo club, ma ha anche aperto ad un finale di carriera argentino: “Più passa il tempo e più ho chiaro in mente che in Europa giocherò solo nel Barcellona. Poi mi piacerebbe fare sei mesi in Argentina, magari qualche partita al Newell’s Old ...