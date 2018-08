E’ salvo Stefano Guarniero | lo speleologo 33enne rimasto intrappolato per 45 ore in una

meteoweb.eu

: RT @RaiNews: Salvo lo speleologo Stefano Guarniero: era intrappolato in una grotta del Monte Canin ? - alcinx : RT @RaiNews: Salvo lo speleologo Stefano Guarniero: era intrappolato in una grotta del Monte Canin ? - RaiNews : Salvo lo speleologo Stefano Guarniero: era intrappolato in una grotta del Monte Canin ? - RmcNewsOfficial : #RMCNEWS salvo lo #SPELEOLOGO Stefano Guarniero bloccato su monte Canin. Tutti i dettagli alle 13.00 in #RMCNEWS -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Lotriestino,, è. In questo momento i soccorritori hanno ultimato la risalita con la barella e lo hanno portato all’esterno della grotta, dove eraa 200 m di profondità per 45 ore. L’uomo si era infortunato a causa di una caduta di venti metri nella grotta in esplorazione denominata “Frozen“: il salvataggio è definitivamente riuscito. La barella con il ferito è uscita alle 12.35 dall’ingresso collocato cento metri più in basso denominato “Turbine”, prontamente liberato dal ghiaccio dai soccorritori sabato pomeriggio. Verrà portato all’ospedale di Tolmezzo dall’elicottero sanitario. A eseguire il soccorso e la risalita dal punto in cui si trovava, 12 tecnici inclusi medico e infermiere. Questi ultimi sono rimasti sempre con lui a fargli assistenza fin da sabato 4 agosto. Le ...