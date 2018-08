E’ salvo Stefano Guarniero : lo speleologo 33enne rimasto intrappolato per 45 ore in una grotta in Friuli : Lo speleologo triestino, Stefano Guarniero, è salvo. In questo momento i soccorritori hanno ultimato la risalita con la barella e lo hanno portato all’esterno della grotta, dove era rimasto intrappolato a 200 m di profondità per 45 ore. L’uomo si era infortunato a causa di una caduta di venti metri nella grotta in esplorazione denominata “Frozen“: il salvataggio è definitivamente riuscito. La barella con il ferito è ...