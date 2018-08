È morto Joël Robuchon | lo chef più stellato del mondo

gqitalia

(Di lunedì 6 agosto 2018) Per la grande ristorazione francese si tratta di un nuovo, immenso lutto. A spegnersi questa mattina, a Ginevra, in Svizzera, è stato lo, uno dei più grandi protagonisti dell’alta cucina internazionale: nato 73 anni fa nella città di Poitiers, aveva intrapreso la sua gloriosa strada tra pentole e fornelli partendo da un seminario, abbandonato all’età di 15 anni per rincorrere il sogno di diventare un bravo cuoco. Un obiettivo ampiamente raggiunto, viene da commentare:se ne va detenendo il record mondiale delle stelle Michelin appuntate alla sua divisa, ben 32, conquistate con il suo impero gastronomico di locali sparsi tra Europa, Asia e Stati Uniti. Dopo una serie di fortunatissime collaborazioni con i più prestigiosi ristoranti di Parigi, e dopo l’apertura della sua prima insegna nel 1981, Le Jamin, con la quale ha conquistato per ...