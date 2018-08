E-book | a che punto siamo?

Christopher Wylie - l'uomo che voleva distruggere Facebook : Politica. Algoritmo e potere. Test della personalità e controllo delle menti. Wylie dice alla giornalista frasi che sembrano uscite da un dialogo di DeLillo: «Abbiamo costruito modelli per sapere il ...

Cercasi nonno. Il messaggio che commuove Facebook : Quando si ragiona sulla famiglia, polverizzata in nome della legge dall'egoismo di una classe politica che scambia il desiderio di un figlio per un diritto, in cambio di un misero consenso elettorale,...

Interferenze russe sul voto italiano - nuovo fronte : sospette fake news anche via Facebook : Dopo la "fabbrica" di tweet a favore di M5s e Lega, altre indiscrezioni sulle ingerenze di Mosca sulle elezioni politiche nel nostro Paese. La denuncia arriva dal capo della sicurezza del social, Alex Stamos

Raccolta e smaltimento olio esausto : una bufala la foto che gira su Facebook : Alimenta non poca disinformazione, al punto da poter parlare quasi di bufala, la notizia riguarda la Raccolta e lo smaltimento dell'olio esausto. Su Facebook, infatti, sta girando un'immagine con cui vengono dati dei consigli agli utenti sul modo in cui si debba buttare l'olio dopo una bella frittura. Farlo riposare e raffreddare, per poi rovesciarlo nel rubinetto, a quanto pare, non è la cosa migliore da fare. Allo stesso tempo, però, alcune ...

Google Fotocamera appare sui Google Pixelbook - che tuttavia non hanno una fotocamera “vera” : Sul fatto che Google fotocamera sia un software magnifico se ottimizzato a dovere per l'hardware con cui opera esistono pochi dubbi L'articolo Google fotocamera appare sui Google Pixelbook, che tuttavia non hanno una fotocamera “vera” proviene da TuttoAndroid.

Facebook cerca guadagni da WhatsApp - che offre nuovi strumenti alle imprese : Facebook potrebbe accelerare sulla monetizzazione di WhatsApp a causa della crescita asfittica degli utili emersa dall'ultimo bollettino L'articolo Facebook cerca guadagni da WhatsApp, che offre nuovi strumenti alle imprese proviene da TuttoAndroid.

Perché il responsabile della sicurezza ha deciso di lasciare Facebook : Alla fine, se n’è andato. Il responsabile della sicurezza di Facebook, Alex Stamos, ha fatto sapere che lascerà l’azienda questo mese, il 17 agosto. Non sarà rimpiazzato, nel senso che il suo ruolo scomparirà. Ed è un vuoto che, specie in un momento come questo, in cui il social network è ancora al centro di interrogativi sulla sicurezza della sua piattaforma e soprattutto delle informazioni ...

Facebook lancia “ToDo List” e annunci giocabili - Instagram testa qualche modifica : Facebook annuncia l'arrivo delle "ToDo List" (liste personalizzate) e accoglie gli annunci giocabili per provare i giochi, mentre Instagram sta testando qualche modifica all'app per Android. L'articolo Facebook lancia “ToDo List” e annunci giocabili, Instagram testa qualche modifica proviene da TuttoAndroid.

San Marino - parroco choc su facebook : se un prete sente necessità fisiche lo faccia con un animale : Voleva essere un post contro gli atti di pedofilia della Chiesa, ma la presa di posizione di Don Marco Scandelli, parroco di Borgo Maggiore, ha finito per sollevare un putiferio: 'Se un prete ha delle ...

WSJ : Facebook cancella account che fanno "propaganda e disinformazione del Cremlino" - : Facebook ha cancellato 32 pagine e account da cui arrivava "politica coordinata di agitazione e tentativi di disinformazione" con lo scopo di influenzare le elezioni USA, riferisce il Wall Street ...

Facebook “sega” l’accesso alle API ai software che non si sono ancora attivati sulle nuove norme : In seguito al noto scandalo di Cambridge Analytica, la società di Zuckerberg aveva fissato la scadenza del primo agosto sull'accesso alle API L'articolo Facebook “sega” l’accesso alle API ai software che non si sono ancora attivati sulle nuove norme proviene da TuttoAndroid.

Facebook e Instagram - i nuovi strumenti per gestire il tempo che passi online : (Foto: Getty Images) Un cruscotto che mostra le attività svolte, un promemoria quotidiano del tempo dedicato a Facebook e Instagram e un sistema per limitare le notifiche. Questi gli strumenti che Menlo Park mette a disposizione degli utenti, dopo avere raccolto i pareri di esperti di igiene mentale, di accademici e i feedback degli utenti stessi. Sul comunicato ufficiale si legge: “Vogliamo che il tempo che le persone trascorrono su Facebook e ...