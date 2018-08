Due terremoti in una settimana | almeno 91 vittime a Lombok | Indonesia

Approvate Due importanti delibere per velocizzare la ricostruzione nelle zone colpite dai terremoti del 2016-2017 : Il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca, neo Sovrintendente alla ricostruzione, ha annunciato l’approvazione di due importanti delibere per velocizzare la ricostruzione nelle zone colpite dai terremoti del 2016-2017 incentrate sull’aumento del personale e su una maggior flessibilità organizzativa per far ripartire rapidamente i lavori sia nel settore pubblico sia in quello privato. “Con le DGR n.326 e n.327 del 18 maggio 2018 ...