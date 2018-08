Due persone sono morte in un incidente sulla A4 nei pressi di Padova

Un tir e un furgone si scontrano e prendono fuoco - morte Due persone sull'A4 : Due persone sono morte questa mattina in un incidente stradale che ha coinvolto un furgone e un autoarticolato sull' A4, tra Grisignano (Vicenza) e Padova ovest. Il furgone cassonato ha tamponato il mezzo pesante, che era carico di imballaggi di cartoni. Si è sviluppato un incendio e nel rogo - riporta Il Mattino di Padova - è scoppiata una bombola gpl trasportata nel furgone. Le due persone decedute si trovavano all'interno del ...

70.000 persone per Jovanotti a RisorgiMarche con un Duetto inedito con Neri Marcorè : Sono state 70.000 le persone che hanno raggiunto l'arena naturale dei prati dell'Abbazia di Roti di Matelica per Jovanotti a RisorgiMarche 2018. Il concerto speciale si è tenuto domenica 5 agosto, alle 16.30 e la partecipazione del cantautore italiano era stata annunciata via social network solo qualche giorno prima. Impensabile una partecipazione del genere, incredibili le foto dall'alto che mostrano la marea umana di fan presenti all'arena ...

Automobile in fiamme in A1 : Due persone decedute. E' il secondo mortale in 24 ore : Tragedia lungo il tratto aretino dell'A1. Questo pomeriggio, alle 15,30 circa, i vigili del fuoco di Arezzo, insieme ai colleghi di Cortona e di Siena sono intervenuti per sedare le fiamme che hanno ...

Scontro a Villarboit : Due persone in ospedale : Due persone sono rimaste ferite, nella mattina di venerdì 3 agosto, in un incidente avvenuto tra un mezzo pesante e un'autovettura sull'autostrada A4 nel comune di Villarboit. La ricostruzione dell'...

Migranti - ong Open Arms salva 87 persone da Due giorni alla deriva nel Mediterraneo : Dopo aver effettuato le operazioni di salvataggio Open Arms resterà in zona Sar, "perché viste anche le condizioni del mare non possiamo escludere che vi siano altri gommoni alla deriva", ha spiegato Nicola Fratoianni (LeU), che si trova a bordo della nave dell'ong.Continua a leggere

Ultraleggero con Due persone a bordo disperso sul Gran Sasso : Un aereo Ultraleggero con due persone a bordo risulta disperso sul Gran Sasso, versante Prati di Tivo. Sul posto si stanno recando i vigili del fuoco, anche con un elicottero. L'allarme è stato ...

Razzismo - giovane di colore insultato e pestato a sangue/ Ultime notizie Palermo - identificate Due persone : Razzismo, giovane di colore insultato e pestato a sangue: Ultime notizie Lercara Friddi, le forze dell'ordine hanno identificato due persone ritenute responsabili(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 16:21:00 GMT)

"White Queen" a Il Pineta Eventi : oltre Duemila persone a Roccaforzata : ... accompagnato da musicisti virtuosi e di primissimo livello, ha intrattenuto il pubblico con il meglio del repertorio di una delle band più apprezzate al mondo, con cambi di scena e interpretazioni ...

Anna Marchesini : “Ringrazio tutte le persone che oggi ricordano mia madre”. Le parole della figlia a Due anni dalla scomparsa : “Ringrazio tutte le persone che oggi ricordano mia madre, ricordarla in molti modi sarà una mia finalità e spero presto -finiti gli studi universitari- di scrivere un libro su di lei”, Virginia Valente parla di sua madre al Corriere Quotidiano. Due anni senza Anna Marchesini, il 30 luglio 2016 l’attrice era venuta a mancare a soli 62 anni. Le condizioni della comica, pochi giorni dopo aver presenziato alla laurea di sua figlia, ...

Legionella - altre Due persone contagiate : in totale 42 : Sono 42 in totale le persone contagiate dal batterio della Legionella a Bresso, cittadina alle porte di Milano. Le ultime due ricoverate al Niguarda.

Latina - inseguono e picchiano il presunto ladro. Due persone accusate di omicidio preterintenzionale : Un 43enne marocchino è morto la notte scorsa ad Aprilia (Latina) dopo un inseguimento in auto, andata a sbattere contro un muretto. Due uomini, italiani e incensurati, di 46 e 43 anni sono stati denunciati a piede libero per omicidio preterintenzionale dai carabinieri della cittadina laziale. All’1.40 della notte fra sabato e domenica, in una strada chiusa, c’è un gruppo di abitanti, sotto i palazzi, che si insospettisce all’arrivo di una ...

Lo street artist napoletano Jorit arrestato dagli agenti israeliani : il momento del fermo insieme ad altre Due persone : Ahed Tamimi, la diciassettenne palestinese in prigione da otto mesi per aver reagito ai soldati israeliani, è stata liberata. Da ieri, però, è in carcere l’artista napoletano di origini olandesi Jorit Agoch, che a Betlemme aveva realizzato un murale con il volto di Tamimi. Lo street artist è stato fermato insieme a un altro italiano e a un ragazzo palestinese. Nel video, si vede il momento del fermo da parte delle autorità israeliane. ...

Punture di calabroni : Due persone morte negli ultimi giorni : negli ultimi giorni sono stati due i casi di morte per puntura di calabroni in diverse parti d'Italia. Il primo caso è avvenuto sabato 14 luglio ad Acqui Terme dove un uomo di 72 anni, mentre era seduto nella sua casa, è stato punto vicino a un occhio da un calabrone. La moglie, accortasi di quanto successo, ha subito chiamato i vicini ed i soccorsi che, però, quando sono arrivati a bordo di un'ambulanza non hanno potuto far altro che constatare ...