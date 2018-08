Due ore e 50 dollari Così i luoghi del crack Lehman Brothers diventano un tour

Automobile in fiamme in A1 : Due persone decedute. E' il secondo mortale in 24 ore : Tragedia lungo il tratto aretino dell'A1. Questo pomeriggio, alle 15,30 circa, i vigili del fuoco di Arezzo, insieme ai colleghi di Cortona e di Siena sono intervenuti per sedare le fiamme che hanno ...

Muore nel bosco - ha Due cani : uno lo veglia - l'altro corre a chiedere aiuto : BAGNI DI LUCCA - È stato ritrovato grazie ai suoi cani un cercatore di funghi morto in un'escursione in Garfagnana in una zona isolata e bsocosa. L'uomo, Marco Bacci, 55 anni, di Viareggio, Lucca,, ...

Lorella Cuccarini festeggia la figlia Sara : Due gocce d'acqua nella foto insieme : La ballerina ha postato l'immagine di lei con la primogenita Sara nel giorno del suo 24esimo compleanno: la somiglianza tra...

"Filanda Festival" : Due giorni dedicati alle grandi storie d'amore in musica : Per usufruire della gratuità valida fino al 18 agosto 2018, presentare direttamente in cassa il biglietto preacquistato di uno dei due spettacoli oppure il biglietto elettronico vivaticket. Ogni ...

Montanaro e Zilli : Due spettacoli d'autore : A meno di un mese dal Recanati Art Festival, svoltosi in tutto il centro storico il 13 e 14 luglio, l'associazione Whats Art, propone altri due spettacoli dal vivo gratuiti. Questa volta le due ...

Cesano Maderno : ancora rapinatori minorenni in azione - aggrediti Due coetanei : Due minorenni sono stati aggrediti e minacciati a Cesano Maderno da una coppia di coetanei rapinatori. Sono gli stessi che forse hanno già messo a segno altri colpi. ancora baby gang in azione in ...

MotoGp – Valentino Rossi a Brno con Due nuovi… cani : ecco come cambia la moto del Dottore [GALLERY] : La moto di Valentino Rossi cambia look: sulla sella del Dottore a Brno due nuovi amici a quattro zampe E’ arrivato il momento di qualche cambiamento per Valentino Rossi: il Dottore si è infatti presentato all’appuntamento di Brno, valido per la decima gara stagionale di motoGp, con una novità sulla sua moto. Il nove volte campione del mondo ama giocare con i dettagli, come ha dimostrato durante tutta la sua carriera, curando ...

Sardegna - auto contro Due moto : Cesare muore sul colpo - grave il fratello : La vicenda che si sta per portare in evidenza all'interno di questo articolo è purtroppo un'altra grave storia in cui ha perso la vita tragicamente un uomo e un altro è attualmente ricoverato in condizioni abbastanza critiche. Un incidente drammatico avvenuto nei giorni scorsi sulla Strada provinciale 48, nel tratto tra Lunamatrona e Sanluri, in Sardegna, dove uno scontro tra un automobile e due moto ha fatto sì che Cesare Sanna perdesse la ...

Azione Identitaria - Due striscioni con la scritta "NO alla triptorelina" al Pugliese-Ciaccio : 'Inoltre, con rammarico, apprendiamo che il voto favorevole a questa scellerata decisione, che va contro le leggi di Dio prima di tutto e poi a quelle della scienza, è che - afferma l'esponente di ...

Ancora spari contro migranti : Due nuovi casi in poche ore : A Napoli un 22enne senegalese regolare in Italia è rimasto ferito. A Pistoia don Biancalani denuncia su Facebook: esplosi...

Abbracciano le vittime e rubano loro catenine d'oro : bottino da 7mila euro. Arrestate Due giovani sorelle : Usavano la consolidata tecnica dell''abbraccio' per sfilar via preziosi monili come catenine ai proprietari. Sono state scoperte e denunciate due ragazze, sorelle di 23 e 27 anni, da parte dei ...

Fabio Famà dopo Due anni alla Spadaforese - è il nuovo allenatore dello Sportiamo Villafranca. : dopo due anni sulla panchina giallonera della Spadaforese C5, il giovane tecnico Fabio Famà sposa il nuovo progetto dello Sportiamo Villafranca che prenderà parte per la prima volta al campionato di ...

Il direttore d’orchestra Daniele Gatti - accusato di comportamenti inappropriati da Due donne - è stato licenziato dal Concertgebouw di Amsterdam : L’orchestra del Concertgebouw di Amsterdam, una delle più importanti sale da concerti del mondo, ha licenziato il suo direttore, l’italiano Daniele Gatti, che in un articolo pubblicato sul Washington Post il 26 luglio era stato accusato di comportamenti inappropriati da due The post Il direttore d’orchestra Daniele Gatti, accusato di comportamenti inappropriati da due donne, è stato licenziato dal Concertgebouw di Amsterdam appeared first ...

Lo scrittore Nascimbeni : "Due fascisti mi hanno aggredito a Milano. Gridavano : 'sporco comunista'" : Un'aggressione neofascista sotto la propria casa, a Milano. A denunciarla è il cantautore e scrittore Enrico Nascimbeni che, su Facebook, ha raccontato i particolari. "Uno dei due fascisti che mi hanno aggredito sulla porta di casa mi ha tirato una coltellata al viso che per reazione istintiva ho parato con un braccio che ovviamente ha un taglio non grave. Non grave davvero. Se ne sono scappati via dicendomi 'sporco comunista di ...