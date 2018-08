Dortmund | Witsel è arrivato | Sono con i migliori

Borussia Dortmund - si sblocca l'affare Witsel : Si sblocca l'affare Axel Witsel per il Borussia Dortmund : come riferito da Sport Bild , c'è l'intesa con il Tianjin Quanjian sulla base di 20 milioni di euro e il centrocampista belga ha accettato di ridursi l'ingaggio da 10 milioni a stagione.

Borussia Dortmund - Witsel in arrivo : pronto un assegno da 20 milioni : Il centrocampista belga Witsel è quasi a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Borussia Dortmund, che ha trovato l’accordo con il Tianjin Quanjian per il suo trasferimento in Germania sulla base di 20 milioniL'articolo Borussia Dortmund, Witsel in arrivo: pronto un assegno da 20 milioni sembra essere il primo su CalcioWeb.